В Татарстане вожатый детского лагеря надругался над воспитанником

В Заинском районе Татарстана 28-летнего парня, который был вожатым в детском лагере "Созвездие", обвинили в надругательстве над одним из 11-летних воспитанников, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

- Развратные действия над мальчиком совершались в течение месяца в 2014 году - с 25 июня по 16 июля, однако о произошедшем мальчик рассказал родителям только на днях, - отметили в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", ведется поиск вожатого.