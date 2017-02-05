В Казани нашли мертвым мужчину с саморезом в голове

В Ново-Савиновском районе Казани ночью в минувшую субботу, 4 февраля, в квартире по улице Адоратского нашли застреленным 67-летнего пенсионера - он погиб из-за самореза в голове. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Предварительно, происшествие случилось в районе 3 часов ночи в доме №5.

- Полицейские обнаружили мертвым мужчину с простреленной головой, выстрел с использованием самореза был произведен из сигнального пистолета-револьвера, - отметили в правоохранительных органах.

Идет расследование происшествия.