«Золотая гречка»: в Татарстане возбудили дело из-за роста цен на крупу почти в 2 раза

Цена за килограмм выросла до 97 рублей за неделю

В Татарстане было возбуждено административное дело из-за роста цен на гречневую крупу, об этом сообщили пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы. Это произошло после того, как в ведомство начали поступать жалобы от покупателей.

По данным ведомства, дело было возбуждено в отношении ООО «Ашан», АО «Тандер», ООО «Бахетле-1», ЗАО «ТД «Перекресток» и ООО «Агроторг».

В действиях торговых сетей было обнаружено нарушение части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

- Один из обратившихся в УФАС заявил, что в гипермаркете «Ашан» цены на крупу повысились «почти в два раза и меньше, чем за неделю — с 56 руб. за килограмм до 97 рублей», - рассказали в ведомстве.

Отметим, в ноябре прошлого года в России стоимость гречки выросла на 20 процентов по сравнению с декабрем 2015 года. Это максимальный рост цен среди продуктов, говорил ранее замруководителя Росстата Сергей Егоренко.

- Лидером списка является гречневая крупа. Она давно ведет себя неадекватно, — сообщил представитель ведомства.