Завтра в Вахитовском, Кировском, Московском и Приволжском районах Казани не будет света

Завтра, 7 февраля, в Вахитовском, Кировском, Московском и Приволжском районах Казани не будет света. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

- Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, - говорится в сообщении.

Так, с 9.00 до 17.00 не будет света в Вахитовском районе по адресам: ул. Дачная, 73-86, ул. Киевская, 13, 14, 44, 45, ул. Мичурина, 19-58, ул. Соревнования, 24-28, ул. Щорса, 31-67.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул.Новороссийская, 76, 78, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104а, 105, 106а, 107, 107а, 109, 110а, 112, 114, 116, 118, 124, 126; ул.Туристическая, 102.

Также без света останутся жители Московского района с 8.00 до 17.00 по следующим адресам: ул. Декабристов, 100, 100б, 102, 104, 106, 106а, 108; пр. Ямашева, 4, 6.

Кроме этого, с 9.00 до 16.00 без света останутся жильцы улицы Танковая Приволжского района.

Также электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Кировского и Советского районов.