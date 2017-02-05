В Казани на двух припаркованных авто нацарапали пять символов свастики

В Советском районе Казани ночью и утром в субботу, 4 февраля, на двух припаркованных автомобилях выцарапали пять изображений свастики, об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

Первой пострадала машина на улице Красная позиция около дома №1 - там на капоте "Лады Калина", принадлежащей 28-летнему жителю Челнов, были нацарапаны четыре символа свастики.

- Автомобиль в таком состоянии был обнаружен в районе полуночи,Ю - отметили в правоохранительных органах.

Спустя несколько часов, в 11:00, на улице Журналистов около дома №7 на Nissan Pathfinder на двери нацарапали еще один символ свастики.

- Авто принадлежит 44-летнему неработающему казанцу, - рассказали в правоохранительных органах.

Сейчас по двум этим фактам идет проверка.