В Казани начался суд по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек

Сегодня в Казани началось судебное заседание по делу о пожаре ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек. Заседание пройдет в ДК «Юность» в Авиастроительном районе Казани. Около ДК дежурят сотрудники ГАИ и ОМОН, передает «Реальное время».

Сообщается, что заседание пройдет в закрытом режиме. За несколько минут до начала судебного заседания в ДК приехал гендиректор ASG Роберт Хайруллин. В настоящее время он находится под домашним арестом, поэтому подсудимого сопровождал конвой.

Кроме этого, на заседание прибыли замруководителя управления судебного департамента Юрий Мягков и председатель Кировского районного суда Казани Наиль Булатов.

Напомним, 30 декабря прошлого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек и более 60-ти получили травмы. Перед судом предстанут директор ООО «Заря» - арендатор ТК «Адмирал» Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, генеральный директор ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП РФ по РТ Жанна Алпарова, бывший пристав-исполнитель Минзиля Сафина, специалист региональной инспекции Государственного строительного надзора Галия Исаева и пять рабочих Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов, Альберт Халикоа и Фанис Мухаметханов.

11 марта 2015 года около часа дня загорелся рынок «Адмирал» в Адмиралтейской слободе. В ходе ЧП здание торгового комплекса обрушилось. В результате пожара погибли 19 человек, 61 получил травмы, более 600 лицам причинен материальный ущерб.