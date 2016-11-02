Паралимпийская сборная России приняла сегодня участие в Казанском лыжном марафоне

Лыжники соревновались сегодня на дистанциях в 5, 25 и 50 км

В юбилейном - пятидесятом по счету - лыжном марафоне, который прошел сегодня на обновленной лыжной трассе "Локомотив", приняли участие более 600 спортсменов из разных регионов России, Чехии и Казахстана, сообщает официальный портал мэрии Казани.

На старт вышла также паралимпийская сборная России.

- Лыжный марафон – один из самых популярных и массовых зимних видов спорта: настоящее испытание выносливости, характера и силы духа, - рассказал первый заместитель руководителя Исполкома Казани Дамир Фаттахов. - На протяжении полувека Казанский марафон собирает именитых спортсменов, и я рад, что с каждым годом возрастает количество любителей активного отдыха, которые выходят на старт.

Лыжники соревновались сегодня на дистанциях в 5, 25 и 50 км, а общий призовой фонд марафона составил один миллион рублей.

Напомним, Казанский лыжный марафон приобрел международный статус, войдя в серию крупнейших лыжных марафонов России «Russialoppet». В этом году соревнования прошли на обновленной лыжной базе «Локомотив», где была расширена трасса и проведена ее укатка ратраком. На сегодня это одна из лучших лыжных трасс в городе, где есть круги со сложным рельефом для профессионалов, и круги без перепада высот для любителей.