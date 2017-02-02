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В Иннополисе к ЧМ-2018 купят симки и сотовые телефоны на 4 миллиарда рублей

В Иннополисе к ЧМ-2018 купят симки и сотовые телефоны на 4 миллиарда рублей
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Фото: pixabay.com

ООО «Национальный центр информатизации», расположенное в Иннополисе, разместило тендер на покупку услуг связи на 4,25 миллиарда рублей у одного из сотовых операторов. Речь идет о местной, междугородной и международной телефонной связи, а также телематических услуг связи.

Также сотовый оператор, входящий в "большую тройкук" должен будет предоставить 15560 SIM-карт, 3653 сотовых телефона, 1067Wi-Fi маршрутизаторов и 990 USB-модемов.

Все эти гаджеты предназначены для организации мероприятий по подготовке и проведению в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Телефонной связью обеспечат центры продажи билетов, штаб квартиры арбитров, места жеребьевки, гостиницы команд, офисы оргкомитетов и стадионы.

Помимо Казани услуги связи будут организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Волгограде.

Рамиль Бикмуллин, 04.02.2017, 10:19
Тэги: Иннополис, Тендеры
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Комментарии

Горожанин04 февраля 2017, 10:37
Вот это распил так распил. Тут даже питерский стадион отдыхает
0
5
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Роман04 февраля 2017, 10:43
Я не понял,это для Казани только столько?
Стесняюсь спросить,15560 сим карт для кого?
Или весь состав оргкомитета не имеет телефонов и симок своих?
4 млрд....
С нашего кармана.Я налоги плачу для поддержки соцслоев,а они симки?
Тьфу...
0
6
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ДЮМА04 февраля 2017, 10:46
Покупок много в нашем мире-давайте придадимся лире
Как мало в технике души-ты лучше веники суши
0
0
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Горожанин04 февраля 2017, 11:12
Распил уже начался..поделитесь миллиончиком...
0
2
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Гость04 февраля 2017, 11:28
Применим арифметику - оборудования максимум миллионов на 150. Остаётся 4 лярда на связь и интернет.
Охренеть они за месяц напиз... (наболтают)
0
1
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Горожанин04 февраля 2017, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Я не понял,это для Казани только столько?
Стесняюсь спросить,15560 сим карт для кого?
Или весь состав оргкомитета не имеет телефонов и симок своих?
4 млрд....
С нашего кармана.Я налоги плачу для поддержки соцслоев,а они симки?
Тьфу...
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Даже если каждому по айфону купят (схрена ли) и вафли цисковские, то 0.5 миллиарда только получится, край. Куда остальные 3,75млрд? шоу
Надо звать ФАС, телефоны не только большая тройка продает, пусть делят тендер по типам товаров. Железки отдельно, услуги оператора отдельно с их симками копеечными.
0
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