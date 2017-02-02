В Иннополисе к ЧМ-2018 купят симки и сотовые телефоны на 4 миллиарда рублей

ООО «Национальный центр информатизации», расположенное в Иннополисе, разместило тендер на покупку услуг связи на 4,25 миллиарда рублей у одного из сотовых операторов. Речь идет о местной, междугородной и международной телефонной связи, а также телематических услуг связи.

Также сотовый оператор, входящий в "большую тройкук" должен будет предоставить 15560 SIM-карт, 3653 сотовых телефона, 1067Wi-Fi маршрутизаторов и 990 USB-модемов.

Все эти гаджеты предназначены для организации мероприятий по подготовке и проведению в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Телефонной связью обеспечат центры продажи билетов, штаб квартиры арбитров, места жеребьевки, гостиницы команд, офисы оргкомитетов и стадионы.

Помимо Казани услуги связи будут организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Волгограде.