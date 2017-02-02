Прокуратура требует закрыть домашний детский сад в Казани

Прокуратура Казани требует закрыть домашний детский сад «Теремок», который находится в четырехкомнатной квартире по улице Завойского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В ходе проверки выяснилось, что деятельность детсада осуществлялась с нарушением федеральных законов.

- В квартире площадью 109 кв. м. находились 17 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Помещения детсада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения об эвакуации людей при пожаре, автоматической системой извещения экстренных служб о пожаре, светильники эксплуатируются со снятыми защитными колпаками, отсутствуют вторые эвакуационные выходы из групповых ячеек, - говорится в сообщении.

Кроме этого, в морозильной камере холодильника отсутствовал термометр для контроля соблюдения температурного режима хранения продуктов.

- Предпринимателю было вручено предписание об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, - сказали в ведомстве.

Однако требования надзорного ведомства до сих пор не устранены. В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о запрете деятельности домашнего детского сада «Теремок» до устранения нарушений.

В настоящее время в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административных правонарушениях по ст. «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» и «Нарушение требований пожарной безопасности».