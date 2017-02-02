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Последнюю станцию первой линии метро Казани собираются открыть 30 августа‍

Последнюю станцию первой линии метро Казани собираются открыть 30 августа‍
16+
Фото: ProKazan
Строительство тоннеля на "Дубравной" стартовало в декабре 2015 года

Станцию метро "Дубравная", последнюю станцию первой линии метро Казани, планируют открыть 30 августа этого года, заявил сегодня на выставке итоговой коллегии минсвязи РТ гендиректор МУП "Метроэлектротранс" Асфан Галявов. Об этом сообщает TatCenter.ru.

По его словам, на новой станции будут работать новые системы оплаты проезда, на остальных станциях эти системы планируется модернизировать в течение августа текущего года.

Напомним, строительство тоннеля на "Дубравной" стартовало в декабре 2015 года, при этом сроки официального открытия станции неоднократно переносились.

Отметим, ранее корреспондент портала ProKazan.ru проехал по местам, где планируется построить все 12 станций второй линии казанского метро и выяснил, жители каких микрорайонов будут охвачены "подземкой", как ветка "перешагнет" Казанку, и какие важные объекты она свяжет.

Строительство второй линии казанского метро начнется от станции "Дубравная" (которая станет пересадочной) с юга на север. В первую очередь планируется возвести четыре станции на Горках (Приволжский район) и в Азино (Советский район).

Н. Вильданов, 03.02.2017, 13:31
Тэги: Метро Казани
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Комментарии

Злобный Аноним03 февраля 2017, 13:47
Когда дотянут метро до Залесного?
2
1
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Вокираш03 февраля 2017, 13:49
В ответ на комментарий пользователя
Когда дотянут метро до Залесного?
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В 2053 году
1
3
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Горожанин03 февраля 2017, 13:49
Бесполезная станция. Даж до улицы Дубравная не дотянули.
3
4
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Горожанин03 февраля 2017, 14:04
в декабре 2015??? с чего вдруг, ее насколько я помню 2013 начали.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин03 февраля 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Бесполезная станция. Даж до улицы Дубравная не дотянули.
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Может быть для вас. Многим только кстати.
0
0
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Горожанин03 февраля 2017, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Когда дотянут метро до Залесного?
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всему свое время. метро это не тропинку вытоптать. и риски там намного больше
0
0
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