От Горок до «Казань Арены»: корреспондент ProKazan проехал по маршруту второй ветки метро

Мы оценили маршрут и посмотрели, как ветка "перешагнет" Казанку и какие важные объекты она свяжет

В наступившем 2017 году должно завершиться строительство одиннадцатой станции первой линии метрополитена Казани - Дубравной. Планируется, что станция откроется ко Дню города - 30 августа. После этого метростроители планируют перейти к проходке тоннелей второй ветки "подземки".

Корреспондент портала ProKazan.ru проехал по местам, где планируется построить все 12 станций второй линии казанского метро и выяснил, жители каких микрорайонов будут охвачены "подземкой", как ветка "перешагнет" Казанку, и какие важные объекты она свяжет.

Строительство второй линии казанского метро начнется от станции "Дубравная" (которая станет пересадочной) с юга на север. В первую очередь планируется возвести четыре станции на Горках (Приволжский район) и в Азино (Советский район).

Приволжский райо​н

Станция Фучика (пересадочная на Дубравную, на перекрестке улиц Фучика и Зорге)

Застройка: плотная, в основном советского и постсоветского времени (9-этажные и 14-этажные дома). Также на улице Рихарда Зорге в сторону Дубравной ведется активное строительство современных домов.

Транспортная ситуация: отличная. Представлены автобус (18 маршрутов), троллейбус (3 маршрута) и трамвай (1 маршрут). Заканчивается строительство станции Дубравная первой линии метро.

Важные объекты: нет

Станция 10-й микрорайон (на улице Фучика между улицами Завойского и Кул Гали)

Застройка: плотная, в основном советского времени (9-этажные дома). Небольшое количество многоэтажных домов постсоветского времени.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобус (17 маршрутов) и троллейбус (3 маршрута).

Важные объекты: мечеть Хузейфа.

Станция Ломжинская (на перекрестке улиц Фучика и Ломжинской, на границе Приволжского и Советского районов)

Застройка: плотная. Представлены многоэтажные дома советского времени (большей частью 9-этажные). Кроме того, ведется активное строительство современных многоэтажных домов.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобус (17 маршрутов) и троллебус (3 маршрута).

Важные объекты: нет.

Советский рай​он

Станция Сахарова (на улице Сахарова между Фучика и проспектом Победы)

Застройка: плотная. Многоэтажные дома постсоветского времени. Место продолжает активно застраиваться новыми зданиями.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобус (9 маршрутов) и троллейбус (4 маршрута).

Важные объекты: православный храм в честь Владимирской иконы Божией Матери, спортивный комплекс "Ак Буре".

Станция Агропромпарк (между улицей Аграрной и проспектом Победы за зданием Агропромышленного парка)

Застройка: у станции как таковой нет. Неподалеку за проспектом Победы плотная многоэтажная застройка постсоветского времени. Вдольулицы Аграрной ведется активное строительство новых многоэтажных домов.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобус (8 маршрутов) и трамвай (1 маршрут).

Важные объекты: Агропромышленный парк, ипподром.

Станция Космонавтов (у пересечения улицы Космонавтов и Советской площади)

Застройка: плотная. Пятиэтажные дома-хрущевки. На расположенной поблизости территории бывшего Артиллерийского училища запланировано строительство крупного жилого комплекса.

Траспортная ситуация: отличная. Представлены автобусы (8 маршрутов). Кроме того, в непосредственной близости на остановке Советская площадь представлены автобус (14 маршрутов), троллейбус (2 маршрута) и трамвай (1 маршрут).

Важные объекты: больница и поликлиника ОАО "РЖД".

Станция Компрессорный завод (на Сибирском тракте у пересечения с улицей Халитова)

Застройка: у станции как таковой нет. Неподалеку вдоль улицы Академика Арбузова представлены пятиэтажные дома-хрущевки советского времени.

Транспортная ситуация: отличная. Представлены автобус (17 маршрутов), троллейбус (2 маршрута) и трамвай (2 маршрута). Кроме того, здесь же находится станция пригородных поездов Компрессорный завод.

Важные объекты: Компрессорный завод, Ветеринарный институт, рынок на трамвайном кольце и мебельный торговый центр.

Нов​о-Савиновский район

Станция Футбольный стадион (на проспекте Ямашева между улицами Адоратского и Гаврилова)

Застройка: плотная, многоэтажная, советского и постсоветского времени.

Транспортная ситуация: отличная. Представлены автобус (15 маршрутов), троллейбус (2 маршрута), трамвай (2 маршрута).

Важные объекты: стадион "Казань Арена", Дворец водных видов спорта, торговые центры "Савиново", XL, "Мегастрой".

Станция Горбольница (на улице Чуйкова возле пересечения с проспектом Амирхана)

Застройка: плотная, многоэтажная, в основном советского времени. Также имеется некоторое количество современных многоэтажных домов.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобус (17 маршрутов) и троллейбус (1 маршрут).

Важные объекты: городская больница №7.

Станция ЗАГС (на перекрестке улиц Чуйкова и Бондаренко)

Застройка: плотная, советского периода. Большинство домов - 3-5-этажные хрущевки. На первой линии улицы Чуйкова, а также на соседней улице Голубятникова имеется некоторое количество 9-10-14-этажных домов.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобусы (12 маршрутов).

Важные объекты: спортивный комплекс "Ватан", парк Победы.

Московск​ий район

Станция Декабристов (на перекрестке улиц Декабристов и Волгоградской)

Застройка: плотная, советского периода. Встречаются как дома-сталинки, так и 5-этажные хрущевки и 9-ти этажные кирпичные дома.

Транспортная ситуация: отличная. Представлены автобус (20 маршрутов), троллейбус (1 маршрут) и станция метро Яшьлек первой линии. В непосредственной близости проходит трамвайный маршрут.

Важные объекты: Московский рынок.

Станция Восстания (на перекрестке улиц Восстания и Кулахметова)

Застройка: плотная, в основном советского периода (5-9-этажные дома). Есть небольшое количество современных многоэтажных домов.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобусы (19 маршрутов).

Важные объекты: стадион "Тасма", администрация Московского и Кировского районов, элитная 122 гимназия. Неподалеку расположена мечеть Ярдэм.

Согласно схеме второй линии метро, возле Компрессорного завода планируется возвести новое депо

По мнению заведующего кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ, кандидата архитектуры и доцента Александра Дембича, "такой вариант трассировки второй линии метро является оптимальным".

- На сегодня он более соответствует нуждам города, чем, скажем, линия между центром и Ново- Савиновским районом, - считает градостроитель. - Обычно при строительстве новых станций растет и пассажиропоток. После окончания строительства второй линии метро он, как минимум, должен удвоиться. И это положительно скажется на снижении личного транспорта на дорогах. Что касается способа перехода через Казанку, то здесь, в отличие от первой линии метро, более оптимальным вариантом является метромост, а не строительство тоннеля.

Мост-дублер через Казанку возле Казань-Арены. Возможно, именно по нему пойдут поезда второй линии

Большая часть участников опроса, проведенного порталом ProKazan.ru, в вопросе трассировки второй линии придерживается того же мнения, что и Александр Дембич. Респондентам предлагалось выбрать один из двух вариантов прокладки линии - существующий (от Горок через Азино и Квартал в Московский район) или от центра в Ново-Савиновский район.

Всего в опросе приняли участие почти 950 человек. Более 650 из них поддержали принятый вариант трассировки линии. Более 200 участников голосования предпочли бы вместо этой ветки видеть линию из центра в Ново-Савиновский район. Более 50 человек не определились с ответом.

Что касается сроков и стоимости возведения второй линии казанского метрополитена, то в МУП "Казметрострой" не смогли предоставить оперативный комментарий по этим вопросам. В связи с этим портал ProKazan.ru отправил на имя начальника организации Марата Рахимова официальный запрос.

Цифры и факты



Метро Казани сейчас



1 линия, 10 станций (после завершения Дубравной - 11)



Охват районов



Вахитовский район - 3 станции



Приволжский район - 3 станции



Московский район - 3 станции (станция Козья Слобода на границе с Кировским районом)



Авиастроительный район - 1 станция



Кировский район - 1 станция (станция Козья Слобода на границе с Московским районом)



Советский район - 0 станций



Ново-Савиновский район - 0 станций



Метро Казани после завершения второй линии



2 линии, 23 станции



Охват районов



Приволжский район - 6 станций (станция Ломжинская на границе с Советским районом)



Московский район - 5 станций (станция Козья Слобода на границе с Кировским районом)



Советский район - 5 станций (станция Ломжинская на границе с Приволжским районом)



Вахитовский район - 3 станции



Ново-Савиновский район - 3 станции



Авиастроительный район - 1 станция



Кировский район - 1 станция (станция Козья Слобода на границе с Московским районом)-