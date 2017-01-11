Наверх
От Горок до "Казань Арены": корреспондент ProKazan проехал по маршруту второй ветки метро
09:00, сегодня10
Власти Татарстана могут докапитализировать Татфондбанк в случае санации‍
09:59, сегодня
СМИ: Минтимер Шаймиев поддержал установку в Казани памятника основателю Казанского ханства
09:57, сегодня1
Казанский лукбук: студентка в шубе с узорами, черных джинсах и с рюкзаком
09:41, сегодня2
В Татарстане нашли пропавшую девочку из Оренбурга
09:31, сегодня2
В Казани за две ночи два банкомата "Ак Барс" банка обворовали почти на 5 млн рублей
08:55, сегодня9
Сегодня "Ак Барс" сыграет в Ярославле с "Локомотивом"
08:37, сегодня2
Владимир Путин присвоил прокурору Татарстана классный чин
08:20, сегодня9
Сегодня в Казани ожидается -7 градусов
06:10, сегодня
В центре Казани выставили на продажу здание банка с бронированными окнами и оборудованием
20:20, 11.01.201721
В РТ перевернулся грузовиком, который перевозил 208 бочек опаснейших химикатов
19:31, 11.01.201717
Тренер детской хоккейной команды: "У меня не было времени поехать к Путину за наградой"
18:55, 11.01.20176
Спасатели предложили открыть в Казани в 2017 года больше пляжей, но мэрия откроет лишь 7
18:52, 11.01.20177
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и 9 градусов мороза
18:36, 11.01.2017
Чем живут казанские банщики или как общественные бани конкурируют с модными spa
18:30, 11.01.20178
В Казани заменят светофоры на 7 перекрестках и установят еще 13 новых
17:21, 11.01.201715
АСВ распределило вкладчиков «ИнтехБанка» по банкам-агентам
16:49, 11.01.201711
В Казани могут осудить на 19 лет парня, который жестоко надругался над знакомой, убив ее
16:44, 11.01.201713
Стало известно, как погиб военнослужащий из Казани во время боев в Сирии
16:09, 11.01.201779
Росстат: жители России заменили в рационе мясо и молоко на овощи и тыквы
15:59, 11.01.201732
Появилось новое видео со стройплощадки стадиона в Самаре, который строит ПСО "Казань"
15:39, 11.01.20174
В РТ у экс-начальника Росприроднадзора, жившего не по средствам, отобрали имущество
15:15, 11.01.201719
В Старом Аракчино на намытом полуострове горел недостроенный коттедж
14:59, 11.01.201725
Минобороны вернет в российский флот должность офицера-воспитателя
14:56, 11.01.20174
В феврале татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд
14:39, 11.01.201711
Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело из-за перевозки детей в холодном автобусе
14:24, 11.01.201710
Верховный суд РТ: штрафы за парковку на «зеленой зоне» без протокола незаконны
13:50, 11.01.201746
Казанцы ищут в Сети, что такое глютен и гомункул: составлен топ незнакомых слов
13:41, 11.01.20176
В Татарстане с 16 января будут отменены 5 остановок электричек
12:28, 11.01.201713
В Татарстане в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
11:25, 11.01.201712
В Татарстане в ближайшие месяцы может появиться новый город
11:25, 11.01.201737
В Казани ночью загорелся автосервис с тремя автомобилями
11:05, 11.01.20177
Клиентам Татфондбанка отказали в проведении пикета на площади Свободы
10:40, 11.01.201737
СМИ: вкладчики Татфондбанка потеряли 4 млрд рублей из-за мошеннических схем
10:39, 11.01.201726
Сегодня вкладчики «ИнтехБанка» узнают, от кого получат страховые выплаты
10:09, 11.01.201712
Появилось видео последних секунд жизни водителя из РТ, сгоревшего в ДТП с грузовиком
09:50, 11.01.201717
В Казани установят 291 камеру видеонаблюдения за 24,7 млн рублей
09:45, 11.01.201723
Казанский лукбук: студентка в шубе из песца, розовой вязаной шапке и сумке с буквами
09:00, 11.01.201732
Мутко: антидопинговые агентства должны собирать мочу, а не вмешиваться в политику
08:44, 11.01.201724
Следственный комитет арестовал имущество экс-министра Улюкаева на 564 миллиона рублей‍
08:19, 11.01.201725
Сегодня в Казани потеплеет до -5 градусов
06:11, 11.01.20171
ФИФА утвердила регламент Кубка конфедераций по футболу в России
21:00, 10.01.20174
Участник шоу «Четыре татарина» спародировал новогоднее поздравление президента Татарстана
20:27, 10.01.201721
СМИ: в Сирии погиб военнослужащий из Казани
19:46, 10.01.201797
Завтра в Казани ожидается небольшой снег и 10 градусов мороза
18:51, 10.01.20172
В Татарстане планируют создать кооператив по выращиванию ягодных культур
17:45, 10.01.201712
Казанцы в шапках из "Иронии судьбы" о том, как одеваться в морозы и с чем носить меха
17:28, 10.01.201727
11 и 13 января в Приволжском и Вахитовском районах Казани не будет света
17:09, 10.01.20171
В Татарстане возбудили дело из-за жалоб "Перекрестка" на дорогие яйца
16:44, 10.01.201718
В мэрии назвали причины, по которым поставили «кирпич» на развязке Сибирского тракта
16:28, 10.01.201781
СМИ: табачную зависимость будут лечить по полисам ОМС
16:16, 10.01.201712
Как сэкономить на оплате ЖКХ?
16:00, 10.01.201714
Минобороны назвало бредом сообщения СМИ о причинах крушения Ту-154 в Черном море
16:00, 10.01.20179
Минниханов после жалоб в соцсетях побывал на стройках "Салават Купере" и нового зоопарка
15:54, 10.01.201734
СКР не нашел оснований для обвинения «сбежавшего» к Бердыеву игрока
15:28, 10.01.20179
В Самаре блогеры спрятались в женской раздевалке, чтобы позаниматься в спортзале ночью
15:11, 10.01.20174
СМИ: Росгвардия попросила запретить продажу "травматики"
14:46, 10.01.201716
Клиенты Татфондбанка и «ИнтехБанка» сняли «могильный» Mannequin Challenge на Казанке
14:39, 10.01.201721
Вечерний гейзер из кипятка на улице Гвардейская: на затопленной улице встали трамваи
14:15, 10.01.201721
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

От Горок до «Казань Арены»: корреспондент ProKazan проехал по маршруту второй ветки метро

От Горок до "Казань Арены": корреспондент ProKazan проехал по маршруту второй ветки метро
16+
Фото: prokazan
Мы оценили маршрут и посмотрели, как ветка "перешагнет" Казанку и какие важные объекты она свяжет

В наступившем 2017 году должно завершиться строительство одиннадцатой станции первой линии метрополитена Казани - Дубравной. Планируется, что станция откроется ко Дню города - 30 августа. После этого метростроители планируют перейти к проходке тоннелей второй ветки "подземки".

Корреспондент портала ProKazan.ru проехал по местам, где планируется построить все 12 станций второй линии казанского метро и выяснил, жители каких микрорайонов будут охвачены "подземкой", как ветка "перешагнет" Казанку, и какие важные объекты она свяжет.

Строительство второй линии казанского метро начнется от станции "Дубравная" (которая станет пересадочной) с юга на север. В первую очередь планируется возвести четыре станции на Горках (Приволжский район) и в Азино (Советский район).

Приволжский райо​н

Станция Фучика (пересадочная на Дубравную, на перекрестке улиц Фучика и Зорге)

Застройка: плотная, в основном советского и постсоветского времени (9-этажные и 14-этажные дома). Также на улице Рихарда Зорге в сторону Дубравной ведется активное строительство современных домов.

Транспортная ситуация: отличная. Представлены автобус (18 маршрутов), троллейбус (3 маршрута) и трамвай (1 маршрут). Заканчивается строительство станции Дубравная первой линии метро.

Важные объекты: нет

Станция 10-й микрорайон (на улице Фучика между улицами Завойского и Кул Гали)

Застройка: плотная, в основном советского времени (9-этажные дома). Небольшое количество многоэтажных домов постсоветского времени.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобус (17 маршрутов) и троллейбус (3 маршрута).

Важные объекты: мечеть Хузейфа.

Станция Ломжинская (на перекрестке улиц Фучика и Ломжинской, на границе Приволжского и Советского районов)

Застройка: плотная. Представлены многоэтажные дома советского времени (большей частью 9-этажные). Кроме того, ведется активное строительство современных многоэтажных домов.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобус (17 маршрутов) и троллебус (3 маршрута).

Важные объекты: нет.

Советский рай​он

Станция Сахарова (на улице Сахарова между Фучика и проспектом Победы)

Застройка: плотная. Многоэтажные дома постсоветского времени. Место продолжает активно застраиваться новыми зданиями.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобус (9 маршрутов) и троллейбус (4 маршрута).

Важные объекты: православный храм в честь Владимирской иконы Божией Матери, спортивный комплекс "Ак Буре".

Станция Агропромпарк (между улицей Аграрной и проспектом Победы за зданием Агропромышленного парка)

Застройка: у станции как таковой нет. Неподалеку за проспектом Победы плотная многоэтажная застройка постсоветского времени. Вдольулицы Аграрной ведется активное строительство новых многоэтажных домов.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобус (8 маршрутов) и трамвай (1 маршрут).

Важные объекты: Агропромышленный парк, ипподром.

Станция Космонавтов (у пересечения улицы Космонавтов и Советской площади)

Застройка: плотная. Пятиэтажные дома-хрущевки. На расположенной поблизости территории бывшего Артиллерийского училища запланировано строительство крупного жилого комплекса.

Траспортная ситуация: отличная. Представлены автобусы (8 маршрутов). Кроме того, в непосредственной близости на остановке Советская площадь представлены автобус (14 маршрутов), троллейбус (2 маршрута) и трамвай (1 маршрут).

Важные объекты: больница и поликлиника ОАО "РЖД".

Станция Компрессорный завод (на Сибирском тракте у пересечения с улицей Халитова)

Застройка: у станции как таковой нет. Неподалеку вдоль улицы Академика Арбузова представлены пятиэтажные дома-хрущевки советского времени.

Транспортная ситуация: отличная. Представлены автобус (17 маршрутов), троллейбус (2 маршрута) и трамвай (2 маршрута). Кроме того, здесь же находится станция пригородных поездов Компрессорный завод.

Важные объекты: Компрессорный завод, Ветеринарный институт, рынок на трамвайном кольце и мебельный торговый центр.

Нов​о-Савиновский район

Станция Футбольный стадион (на проспекте Ямашева между улицами Адоратского и Гаврилова)

Застройка: плотная, многоэтажная, советского и постсоветского времени.

Транспортная ситуация: отличная. Представлены автобус (15 маршрутов), троллейбус (2 маршрута), трамвай (2 маршрута).

Важные объекты: стадион "Казань Арена", Дворец водных видов спорта, торговые центры "Савиново", XL, "Мегастрой".

Станция Горбольница (на улице Чуйкова возле пересечения с проспектом Амирхана)

Застройка: плотная, многоэтажная, в основном советского времени. Также имеется некоторое количество современных многоэтажных домов.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобус (17 маршрутов) и троллейбус (1 маршрут).

Важные объекты: городская больница №7.

Станция ЗАГС (на перекрестке улиц Чуйкова и Бондаренко)

Застройка: плотная, советского периода. Большинство домов - 3-5-этажные хрущевки. На первой линии улицы Чуйкова, а также на соседней улице Голубятникова имеется некоторое количество 9-10-14-этажных домов.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобусы (12 маршрутов).

Важные объекты: спортивный комплекс "Ватан", парк Победы.

Московск​ий район

Станция Декабристов (на перекрестке улиц Декабристов и Волгоградской)

Застройка: плотная, советского периода. Встречаются как дома-сталинки, так и 5-этажные хрущевки и 9-ти этажные кирпичные дома.

Транспортная ситуация: отличная. Представлены автобус (20 маршрутов), троллейбус (1 маршрут) и станция метро Яшьлек первой линии. В непосредственной близости проходит трамвайный маршрут.

Важные объекты: Московский рынок.

Станция Восстания (на перекрестке улиц Восстания и Кулахметова)

Застройка: плотная, в основном советского периода (5-9-этажные дома). Есть небольшое количество современных многоэтажных домов.

Транспортная ситуация: хорошая. Представлены автобусы (19 маршрутов).

Важные объекты: стадион "Тасма", администрация Московского и Кировского районов, элитная 122 гимназия. Неподалеку расположена мечеть Ярдэм.

Согласно схеме второй линии метро, возле Компрессорного завода планируется возвести новое депо

По мнению заведующего кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ, кандидата архитектуры и доцента Александра Дембича, "такой вариант трассировки второй линии метро является оптимальным".

- На сегодня он более соответствует нуждам города, чем, скажем, линия между центром и Ново- Савиновским районом, - считает градостроитель. - Обычно при строительстве новых станций растет и пассажиропоток. После окончания строительства второй линии метро он, как минимум, должен удвоиться. И это положительно скажется на снижении личного транспорта на дорогах. Что касается способа перехода через Казанку, то здесь, в  отличие от первой линии метро, более оптимальным вариантом является метромост, а не строительство тоннеля.

Мост-дублер через Казанку возле Казань-Арены. Возможно, именно по нему пойдут поезда второй линии

Большая часть участников опроса, проведенного порталом ProKazan.ru, в вопросе трассировки второй линии придерживается того же мнения, что и Александр Дембич. Респондентам предлагалось выбрать один из двух вариантов прокладки линии - существующий (от Горок через Азино и Квартал в Московский район) или от центра в Ново-Савиновский район.

Всего в опросе приняли участие почти 950 человек. Более 650 из них поддержали принятый вариант трассировки линии. Более 200 участников голосования предпочли бы вместо этой ветки видеть линию из центра в Ново-Савиновский район. Более 50 человек не определились с ответом. 

Что касается сроков и стоимости возведения второй линии казанского метрополитена, то в МУП "Казметрострой" не смогли предоставить оперативный комментарий по этим вопросам. В связи с этим портал ProKazan.ru отправил на имя начальника организации Марата Рахимова официальный запрос.

Цифры и факты

Метро Казани сейчас

1 линия, 10 станций (после завершения Дубравной - 11)

Охват районов

Вахитовский район - 3 станции

Приволжский район - 3 станции

Московский район - 3 станции (станция Козья Слобода на границе с Кировским районом)

Авиастроительный район - 1 станция

Кировский район - 1 станция (станция Козья Слобода на границе с Московским районом)

Советский район - 0 станций

Ново-Савиновский район - 0 станций

Метро Казани после завершения второй линии

2 линии, 23 станции

Охват районов

Приволжский район - 6 станций (станция Ломжинская на границе с Советским районом)

Московский район - 5 станций (станция Козья Слобода на границе с Кировским районом)

Советский район - 5 станций (станция Ломжинская на границе с Приволжским районом)

Вахитовский район - 3 станции

Ново-Савиновский район - 3 станции

Авиастроительный район - 1 станция

Кировский район - 1 станция (станция Козья Слобода на границе с Московским районом)-

Александр Буланов, 12.01.2017, 09:00
Тэги: Метро Казани
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин12 января 2017, 09:24
Протяженность путей от Проспекта до Дубравной 400метров. Спрашивается, а стоило вообще заморачиваться?
Лучший комментарий
0
12
Согласны с автором?
человек простой12 января 2017, 09:27
С такими темпами строительства - это достанется только нашим внукам... Посмотрите как строят наши соседи, Китай, - суперкороткие сроки строительства + высокое качество.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 09:31
А что деньги есть на новую ветку?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 09:42
МОСТ ДУБЛЕР на 3 дамбе строился как временный. и скорее всего не рассчитан на движение поездов. ЗАГСа на станции"ЗАГС " давно нет .. ( также как и остановки).
из центра на квартал придется ехать на метро через горки ( первое время потом через московский) на автобусе может быть быстрее особенно с учетом пересадок и интервалов. не говоря про личный транспорт.
можно было бы сделать линию от вокзала через энерго университет на чистопольскую .. частично надземную
1
2
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 09:43
В ответ на комментарий пользователя
Протяженность путей от Проспекта до Дубравной 400метров. Спрашивается, а стоило вообще заморачиваться?
Развернуть
может в аэропорт продлят или Усады застроят...когда нибудь потом ...
туда и метро продолжат
0
1
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 09:43
В ответ на комментарий пользователя
С такими темпами строительства - это достанется только нашим внукам... Посмотрите как строят наши соседи, Китай, - суперкороткие сроки строительства + высокое качество.
Развернуть
качество в китае плохое.
А СТРОЯТ ТАМ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ потому и сроки короткие.Все мосоквскоеметро строили зека.

ТАКИМИ темпами строить метро в казани не надо.НАМ нужны дороги путепроводы подземиные переходы во множестве а не светлое якобы буддущее вот стали строить метров 95 году уже 20 лет, что транспортная ситуация стала лучше?? НЕт только хуже...а сколько бабла закопали?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
качество в китае плохое.
А СТРОЯТ ТАМ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ потому и сроки короткие.Все мосоквскоеметро строили зека.

ТАКИМИ темпами строить метро в казани не надо.НАМ нужны дороги путепроводы подземиные переходы во множестве а не светлое якобы буддущее вот стали строить метров 95 году уже 20 лет, что транспортная ситуация стала лучше?? НЕт только хуже...а сколько бабла закопали?
Развернуть
переходы ?
скоро ждите
к сведению - в Москве ценник до 100 рублей
0
0
Согласны с автором?
Чел12 января 2017, 09:58
А на кварталах от Казань арены до 7 клиники ветка же не пройдет под высотными домами? Там же вроде песок. А под ним болото. а грунт не рыхлый для такой аетки прямо под домами????
0
0
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 10:02
Ветки на дереве. А это линии метро.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
А на кварталах от Казань арены до 7 клиники ветка же не пройдет под высотными домами? Там же вроде песок. А под ним болото. а грунт не рыхлый для такой аетки прямо под домами????
Развернуть
Под.Казанкой же прошли.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2017, 10:11
В ответ на комментарий пользователя
А на кварталах от Казань арены до 7 клиники ветка же не пройдет под высотными домами? Там же вроде песок. А под ним болото. а грунт не рыхлый для такой аетки прямо под домами????
Развернуть
Сразу видно, студент.:-D У нас кругом одни болота с озерами были.А некоторые участки даже сохранились. На Серрва,Короленко, Чуйкова, у парка Победы, Миля.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 23
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 34
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 40
Голосовать
Голосов: 11
Голосовать
Голосов: 12
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани