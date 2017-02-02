Минтранс: с 2018 года запретят высаживать из автобусов детей без билета

Министерство транспорта РФ намерено ввести запрет на высадку из общественного транспорта несовершеннолетних детей без билета, которые едут без сопровождения взрослых. Соответствующие поправки в Правила перевозки пассажиров и багажа были опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, передает «Российская газета».

Так, в правилах уточняется, что оплатить проезд безбилетного ребенка обяжут родителей.

- Если ребенок едет один, то ему придется ехать до конечной остановки вместе с водителем и ждать приезда родственников, - говорится в тексте документа.

Отмечается, что родители должны будут оплатить проезд за своего ребенка, приехав в автобусный парк.

- Пойти на корректировку правил пришлось из-за того, что участились случаи высадки детей из автобуса за безбилетный проезд. Их высаживают на проезжую часть дороги, в том числе в темное время суток и в сложных погодных условиях, что влечет возникновение ситуаций опасных для жизни и здоровья ребенка, - отмечается в поправках документа.