Депутат Госдумы Сидякин подарил казанскому зооботсаду птицу марабу за 500 тыс рублей

По его словам, он решил подарить зооботсаду эту птицу, потому что именно она связывает его с самыми теплыми воспоминаниями о детстве

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Александр Сидякин подарил казанскому зооботсаду птицу марабу за 500 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель директора казанского зооботсада Александр Малев. Также эту информацию подтвердил и сам депутат, передает «Бизнес Online».

- Я решил подарить птицу марабу, потому что именно эта птица связывает меня с воспоминаниями о детстве — мечтами о путешествиях в дальние страны, которые были свойственны всем советским детям, - сказал Сидякин.

По словам депутата, птица марабу ему обошлась примерно в 500 тысяч рублей.

Кстати







Марабу́— род птиц из семейства аистовых, в который входят три вида. Название имеет арабское происхождение: словом марабут в этом языке называют мусульманского богослова. Таким образом, арабы почитают марабу в качестве мудрой птицы.



Эти птицы обитают в Южной Азии и Африке.

Отметим, о желании купить животных для зоопарка Сидякин заявил еще в августе прошлого года. Помимо депутата для зоопарка купил зебр мэр Казани Ильсур Метшин, также новое животное для казанского зоопарка купит и президент Татарстана Рустам Минниханов, однако пока неизвестно, какое именно.

Кстати, детская мечта — о путешествиях в дальние страны у Сидякина уже исполнилась. Еще в 2015 году Сидякин и его коллега Олег Савченко отправились на самую высокую точку Антарктиды, пик Винсона, где он установил флаг Татарстана.