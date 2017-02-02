В Казани Роспотребнадзор РТ проверил, как готовят шаурму, и нашел множество нарушений

Суд закрыл кафе "Шаурма" на Беломорской на 30 суток

Управление Роспотребнадзора по РТ в январе нагрянуло с проверкой в кафе "Шаурма", которое находилось на улице Беломорской, 26а, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Результаты проверки способны шокировать любого казанца.

Как выяснилось, в кафе отсутствовали условия для соблюдения правил личной гигиены посетителями. Шаурма готовилась в условиях дикой антисанитарии: кухонный и разделочный инвентарь не мылся, на участке приготовления салатов не оказалось бактерицидной лампы, в холодильниках отсутствовали термометры, поэтому не было понятно, соблюдались ли условия хранения замороженных продуктов. Да и товарное соседство было нарушено.

На горе-предпринимателя составили протокол о временном запрете работы точки общепита. Суд закрыл заведение на 30 суток, поэтому шаурмой сомнительного качества по этому адресу уже не кормят.