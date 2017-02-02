В Казани будут судить мошенников, которые «заработали» 5 млн на автоподставах

Банда из 14 парней в течение нескольких лет водила за нос страховые компании, имитируя ДТП, и получая деньги по страховке. Расследование уголовного дела недавно завершилось и прокуратура Татарстана направила его в суд.

Денису Чеботкову, Григорию Летодиани, Денису Худякову и 11 членам организованной группы предъявили обвинения в мошенничестве.

Как удалось выяснить следователям, в 2012-2015 годы мошенники имитировали страховые случаи по договорам КАСКО и ОСАГО. В общей сложности шесть страховых компаний выплатили им более 5 млн рублей.

Схема была проста: обвиняемые покупали дорогие иномарки, страховали их в Москве, а в Казани инсценировали ДТП, после чего обращались за выплатами в казанские филиалы страховых компаний.

Для инсценировки на машины они устанавливали детали, сходные по цвету и уже имеющие повреждения от ДТП. После чего выезжали на трассу и имитировали, либо организовывали реальное столкновение автомобилей. Ничего не подозревающие сотрудники ГИБДД фиксировали повреждения, а независимая оценка устанавливала ущерб.

Затем все "поврежденные" детали на автомобиле менялись на оригинальные.

Мошенники через суд добивались у страховщиков выплат, в результате чего, по утверждению прокуратуры, "компенсация суммы мнимого ущерба увеличивалась в полтора-два раза".