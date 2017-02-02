Под Казанью в ДТП погибла одна из первых дикторов радиостанции «Биектау FM»

Под Казанью в Высокогорском районе РТ сегодня в ДТП погибла одна из первых дикторов татарской радиостанции "Биектау FM" 41-летняя Эльвира Мутавалова, сообщает издание "Высокогорские вести".

ДТП случилось в 12:59 на 31-м километре дороги Казань – Малмыж около железнодорожной станции Бирюли, Эльвира Мутавалова за рулем "Лады" 13-й модели выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом Scania. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Погибшей 5 февраля должно было исполниться 42 года.