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Под Казанью в ДТП погибла одна из первых дикторов радиостанции «Биектау FM»

Под Казанью в ДТП погибла одна из первых дикторов радиостанции «Биектау FM»
16+
Фото: https://vk.com/miradioru; http://www.biektaw.ru/

Под Казанью в Высокогорском районе РТ сегодня в ДТП погибла одна из первых дикторов татарской радиостанции "Биектау FM" 41-летняя Эльвира Мутавалова, сообщает издание "Высокогорские вести".

ДТП случилось в 12:59 на 31-м километре дороги Казань – Малмыж около железнодорожной станции Бирюли, Эльвира Мутавалова за рулем "Лады" 13-й модели выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом Scania. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Погибшей 5 февраля должно было исполниться 42 года.

ProKazan.ru, 02.02.2017, 17:36
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2017, 17:38
Печалька! жить и жить бы!....
0
13
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Горожданен02 февраля 2017, 17:41
Чёрная с косой собирает свой кровавый урожай...
3
7
Согласны с автором?
/02 февраля 2017, 17:49
соболезную...

как водитель со стажем - водители фур в ряде случаев могут повлиять на исход лобового столкновения, но нет! несутся как бешеные, порой даже обгоняя если едешь 90-95 км/ч , никогда не притормозят идут на таран!
по М7 сколько езжу всегда едут как короли дороги
на своем личном опыте - одна из фур целенаправлено сделала все чтобы я попал в дтп не давая завершить обгон , либо притормозив вернутся за фуру - спасло лишь то что на встречке водитель практически полностью остановился !
20
30
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
соболезную...

как водитель со стажем - водители фур в ряде случаев могут повлиять на исход лобового столкновения, но нет! несутся как бешеные, порой даже обгоняя если едешь 90-95 км/ч , никогда не притормозят идут на таран!
по М7 сколько езжу всегда едут как короли дороги
на своем личном опыте - одна из фур целенаправлено сделала все чтобы я попал в дтп не давая завершить обгон , либо притормозив вернутся за фуру - спасло лишь то что на встречке водитель практически полностью остановился !
Развернуть
Я сам не люблю профессиАналов, но по поводу "едут как короли", ты сам подумай: двигаться куда либо опасно, они с трассы слетят, а ты дальше себе почешешь. А ему за груз платить и неделю жить в чистом поле. Поэтому и не стал он ничего избегать, чтоб самому потом за все не впрягаться. Ты бы как поступил?
9
24
Согласны с автором?
Денис02 февраля 2017, 18:03
сама дура... нечего на встречку выезжать, если на русский авось понадеялась. не жалко совсем.
20
15
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ага02 февраля 2017, 18:03
Зачем глаза ретушировать? Зачем тогда вообще, фото опубликоаывать?
2
16
Согласны с автором?
Дюма02 февраля 2017, 18:05
Никто не знает те места
Где бесполезны тормоза
Там "Scania", нельзя предположить
Лишь две секунды ей осталось жить
Да,видно роком суждено
Окрасить кровью полотно
И навсегда уйти на трассе
От "Scanii" летящей в полной массе
3
3
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 18:05
В ответ на комментарий пользователя
соболезную...

как водитель со стажем - водители фур в ряде случаев могут повлиять на исход лобового столкновения, но нет! несутся как бешеные, порой даже обгоняя если едешь 90-95 км/ч , никогда не притормозят идут на таран!
по М7 сколько езжу всегда едут как короли дороги
на своем личном опыте - одна из фур целенаправлено сделала все чтобы я попал в дтп не давая завершить обгон , либо притормозив вернутся за фуру - спасло лишь то что на встречке водитель практически полностью остановился !
Развернуть
не уверен что успеешь совершить обгон нефиг и лезть... водитель большегруза при всем желании не сможет резко затормозить- фура просто сложится пополам и снесет все на своем пути. в данном случае опять таки легковушка была на встречке- куда фура деться то от нее должна?? подпрыгнуть и взлететь??
Лучший комментарий
1
43
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
соболезную...

как водитель со стажем - водители фур в ряде случаев могут повлиять на исход лобового столкновения, но нет! несутся как бешеные, порой даже обгоняя если едешь 90-95 км/ч , никогда не притормозят идут на таран!
по М7 сколько езжу всегда едут как короли дороги
на своем личном опыте - одна из фур целенаправлено сделала все чтобы я попал в дтп не давая завершить обгон , либо притормозив вернутся за фуру - спасло лишь то что на встречке водитель практически полностью остановился !
Развернуть
О...неть ты жаришь. При чем здесь водитель фуры. Я тоже много езжу по городам, так вот фуры наоборот стараясь уйти от столкновения уходят в кювет. Сам пару раз был свидетелем аналогичных ДТП.Девушку жалко, но не надо всех под одну гребенку...Тем более она на встречку вылетела.
1
20
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
соболезную...

как водитель со стажем - водители фур в ряде случаев могут повлиять на исход лобового столкновения, но нет! несутся как бешеные, порой даже обгоняя если едешь 90-95 км/ч , никогда не притормозят идут на таран!
по М7 сколько езжу всегда едут как короли дороги
на своем личном опыте - одна из фур целенаправлено сделала все чтобы я попал в дтп не давая завершить обгон , либо притормозив вернутся за фуру - спасло лишь то что на встречке водитель практически полностью остановился !
Развернуть
стаж похоже не больше года :)
4
7
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
соболезную...

как водитель со стажем - водители фур в ряде случаев могут повлиять на исход лобового столкновения, но нет! несутся как бешеные, порой даже обгоняя если едешь 90-95 км/ч , никогда не притормозят идут на таран!
по М7 сколько езжу всегда едут как короли дороги
на своем личном опыте - одна из фур целенаправлено сделала все чтобы я попал в дтп не давая завершить обгон , либо притормозив вернутся за фуру - спасло лишь то что на встречке водитель практически полностью остановился !
Развернуть
90 95 км в час ни кто не обгоняет ехал ты минимум 110 а на деле 150 и твое счастье что жив остался. И виноват был бы ты сам а не водитель фуры.
2
6
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 18:38
На этом дерьме вообще нужно ездить не больше 70 км/ч по трассе и по крайней правой, ни ABS ни ESP нет, металл так вообще фольга.
0
13
Согласны с автором?
горожанин02 февраля 2017, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
соболезную...

как водитель со стажем - водители фур в ряде случаев могут повлиять на исход лобового столкновения, но нет! несутся как бешеные, порой даже обгоняя если едешь 90-95 км/ч , никогда не притормозят идут на таран!
по М7 сколько езжу всегда едут как короли дороги
на своем личном опыте - одна из фур целенаправлено сделала все чтобы я попал в дтп не давая завершить обгон , либо притормозив вернутся за фуру - спасло лишь то что на встречке водитель практически полностью остановился !
Развернуть
такой стаж наверное у тебя. А может мозг включить? Фура многотонная махина с хорошими конями. А я часто вижу обратное.Такие вот со стажем, обгонят фуру на подъеме или спуске и плетутся перед ними...Не уверен-не обгоняй...и нечего винить кого-то...
1
10
Согласны с автором?
горожанин02 февраля 2017, 18:47
В ответ на комментарий пользователя
соболезную...

как водитель со стажем - водители фур в ряде случаев могут повлиять на исход лобового столкновения, но нет! несутся как бешеные, порой даже обгоняя если едешь 90-95 км/ч , никогда не притормозят идут на таран!
по М7 сколько езжу всегда едут как короли дороги
на своем личном опыте - одна из фур целенаправлено сделала все чтобы я попал в дтп не давая завершить обгон , либо притормозив вернутся за фуру - спасло лишь то что на встречке водитель практически полностью остановился !
Развернуть
немного может включишь мозг: А зачем иногда спешить? Может минуту подождать? - и выбрать лучший момент для обгона.? - без риска для себя и других?
0
5
Согласны с автором?
Рустем02 февраля 2017, 18:52
Ладно хоть одна была в машине.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 19:05
в сводках одни четырнадцатые, где вы их берете только, их уже лет десять как не выпускают!хоть солярис или рио купите!
0
7
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
в сводках одни четырнадцатые, где вы их берете только, их уже лет десять как не выпускают!хоть солярис или рио купите!
Развернуть
В кредит штоле как ты ?
2
3
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
На этом дерьме вообще нужно ездить не больше 70 км/ч по трассе и по крайней правой, ни ABS ни ESP нет, металл так вообще фольга.
Развернуть
ты знаешь что такое ABS и как это работает ?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
Зачем глаза ретушировать? Зачем тогда вообще, фото опубликоаывать?
Развернуть
Зачем вообще говорить , что она диктор ?%-8 "Под Казанью погиб в ДТП один из первых дворников , который работал у Минниханова , когда тот ещё не был премьер-министром" - как вам такой заголовок ?
2
7
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 19:29
А защем она под фуру заехала?
2
2
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
в сводках одни четырнадцатые, где вы их берете только, их уже лет десять как не выпускают!хоть солярис или рио купите!
Развернуть
3 года вообще-то.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 20:57
Диванные мега опытные водилы в клиентах, вы за рулем то хоть раз сидели ишаки?
0
1
Согласны с автором?
Горожданен02 февраля 2017, 20:57
В ответ на комментарий пользователя
в сводках одни четырнадцатые, где вы их берете только, их уже лет десять как не выпускают!хоть солярис или рио купите!
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Солярис vc большегруз результат думаете получше был бы? Сомневаюсь...
0
1
Согласны с автором?
Сэр02 февраля 2017, 22:32
Пусть земля будет ей пухом( а близким и родным соболезную(
0
0
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