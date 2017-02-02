Стали известны результаты экспертизы ступни, найденной в Нижнекамске: она не человеческая

Стали известны результате предварительной экспертизы ступни, найденной накануне девочкой в Нижнекамске, выяснилось, что она не принадлежит человеку. Об этом сообщает телеканал НТР.

Предварительно, фрагмент принадлежит некоему животному, пока неизвестно, какому именно. Ступню отправят на дополнительное исследование в Казань.

Напомним, девочка нашла ступню около детского сада, после чего выложила фото с ней в соцсетях с вопросом, куда обращаться по данному поводу. Судя по фото, ступня находилась на улице продолжительное время. Девочка и другие дети рассказали, что в полицию они позвонили, но им не поверили, а проходившие мимо люди не хотели смотреть на находку.