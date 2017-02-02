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«Мы искали двух мальчиков в лесу. Было жутко»: как казанцы вступают в ряды волонтеров МЧС

«Мы искали двух мальчиков в лесу. Было жутко»: как казанцы вступают в ряды волонтеров МЧС
16+
Фото: предоставлено героями материала
Корреспондент ProKazan посетил казанский поисково-спасательный отряд МЧС и узнал о волонтерах, которые совершенно бесплатно помогают спасателям в общественно-полезном и благородном деле

Общественный региональный спасательный отряд существует в Казани с 2011 года, на данный момент в его составе числятся 30 человек. Все волонтеры - обычные люди, работающие в разных сферах и готовые посвящать свое личное время на обучение поисковым работам и спасению людей. Мы провели с ними один вечер и узнали, как обучают волонтеров и почему простые люди хотят помогать тем, кто оказался в чрезвычайной ситуации.

Спасатель, кинолог и альпинист в одном лице

Как рассказала руководитель Общественного регионального спасательного отряда Алена Макарова, три основных навыка, которые получают волонтеры, - это умение оказывать первую помощь, правильно общаться с пострадавшими и брать на себя ответственность за них. Волонтеров в обязательном порядке учат выживанию в лесу, так как это очень важно для поиска людей. Кроме того, каждый имеет возможность обучиться тому, что хочет уметь именно он.


Алена Макарова

«Учим десантированию с вертолета, но из волонтеров таких смельчаков нашлось только двое»

- В основном, все обучаются альпинизму, - рассказывает руководитель отряда. - Учим десантированию с вертолета, но из волонтеров таких смельчаков нашлось только двое. Еще можно получить удостоверение кинолога.

Волонтеры приходят в отряд по разным причинам. Некоторые настолько сильно втягиваются в работу, что у них полностью меняется жизнь.

- Часть людей пришла потому, что они не могли справиться с собаками, - продолжает Алена Макарова. - А тут им кто-то подсказал, что у нас можно научить собаку слушаться хозяина, да еще и полезно провести время. Одно из условий обучения этих ребят бесплатно — участие в поисках, потому что ни у кого нет интереса приезжать сюда два раза в неделю, а иногда  и  проводить здесь целый день, чтобы научить чью-то собаку послушанию.

Кто-то после обучения «отваливается», начинаются отмазки: с работы не отпускают, муж/жена против. Правда, бывает и наоборот. На самом деле, у нас свободно разрешается приезжать на тренировки с семьями. Иногда родственники играют роль статистов, мы их прячем в закладках, а собаки их ищут.

«Был случай, когда потерялась девочка в Подмосковье. Я следила за этой историей. Это была Лиза Фомкина» 

Как признается сама Алена, стать волонтером было ее мечтой со школы.

- Тогда это все казалось нереальным, я думала, что тут нужна хорошая физическая подготовка. А потом был случай, когда потерялась девочка в Подмосковье, и я следила за этой историей. Это была Лиза Фомкина. Девочку так и не спасли, ее нашли спустя несколько дней, она не дождалась буквально несколько часов. В той спасательной операции участвовало много людей, и она образовали спасательный отряд «Лиза Алерт». Потом было много других похожих случаев, мне захотелось понять, что с этим делать и как я могу помочь.

Самой запоминающейся спасательной операцией Алена называет не пожар в «Адмирале» и не авиакатастрофу в 2013 году, а поиски двух мальчиков в Кировской области.

- Это было в поселении, где рядом находилась колония для заключенных. Местных жителей было очень мало. Вокруг тайга, зэки, волки, медведи и пропавшие мальчики. Волонтеров было порядка 20 человек. Где мы только не лазили тогда. Лес был достаточно жуткий. Половина из нас первый раз попали на серьезный выезд. Вместо пяти, мы провели там 10 дней. В отрыве от цивилизации, без связи и денег было очень тяжело. Многих из нас эта ситуация очень закалила.

«На пожаре в «Адмирале» и после авиакатастрофы ребята все дни были с нами, они нам очень помогли»

На крупные происшествия волонтеры тоже допускаются, но только аттестованные.

- На пожаре в «Адмирале» и после авиакатастрофы ребята все дни были с нами, они нам очень помогли, - вспоминает Алена.

Как отметила наша собеседница, в целом волонтеры — это обычные люди. И когда становишься вступаешь в их ряды, то тебе не приходится каждый день кого-то спасатель - неприятности не притягиваются к тебе сами собой.

Из волонтеров - в сотрудников МЧС

Некоторые волонтеры в дальнейшем становятся настоящими спасателями, официально вступают на службу в МЧС. Один из ярких примеров - Ленар Яруллин. Ленар рассказал нам, что попал в отряд волонтеров в 2004 году. В то время это был Студенческий общественный спасательный отряд.


Ленар Яруллин

- Об отряде мне рассказали в институте, - рассказал корреспонденту ProKazan.ru Ленар. - Здесь можно было заниматься спортом, альпинизмом, мне это очень понравилось. В 2005 году я ушел в армию, а когда вернулся - стал спасателем.

Другой волонтер, Тимур Валиуллин, вступил в отряд в 2015 году, потому что очень хотел обучить свою собаку специальным навыкам, адаптировать ее к нормальной жизни, так как у нее был непростой характер.

-  Три года назад я взял собаку, отказника с характером, прошедшего через много рук в достаточно юном возрасте. Возможно, если бы мне попалась более послушная собака, то меня не было бы в отряде. Время, проведенное здесь, для меня своего рода отдых, тусовка с единомышленниками. В отряде люди поделились со мной опытом, помогли нам стать командой-поисково спасательным расчетом.


Тимур Валиуллин

Тимур рассказал нам, что у волонтеров часто проходят специальные тренировки. Самой запоминающейся проходила в начале августа 2016 — по легенде, землетрясение разрушило завод. Тогда ребята работали целые сутки.


Обучение собак правильному поведению во время спасательной операции

«Люди тратят деньги на спорт, покупают себе крутую амуницию или снаряжение за большие деньги, и это считается нормальным. Почему-то, когда появляется желание помогать совершенно бесплатно, тратить свое время и деньги, многие крутят у виска»

Анастасия Киселева, которая в отряде с 2011 года, не только обучилась основам промышленного альпинизма, но и смогла почувствовать себя настоящим «бойцом ВДВ».


Анастасия Киселева

- Мне повезло - меня обучили основам промышленного альпинизма, брали на тренировку по десантированию с вертолета, несколько раз была на служебных выездах, связанных с поиском людей, - рассказала девушка. - Понравилось наблюдать, как проходят кинологические соревнования России.

Да, волонтеры МЧС получают много полезных навыков, учатся работать в условиях стресса, умеют оказывать первую помощь, но каждый из них надеется, что все-таки в их повседневной жизни эти знания и умения им никогда не пригодятся.

Если вы решили присоединиться к числу волонтеров ОРСО, смело приходите по адресу: Казань, улица Ак. Губкина, 25, к. 3.

Елена Кривопатре, 02.02.2017, 16:07
Тэги: Казанцы, МЧС
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Комментарии

Горожданен02 февраля 2017, 17:31
Ээээйййй паказуха индее
4
1
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гор02 февраля 2017, 17:42
Зачем ?романтики захотелось.......есть люди специально этому обученные
5
0
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Горожанин02 февраля 2017, 18:15
Несколько лет тому назад,тушили ночью пожар,когда леса горели на Лагерной!
Было страшно!
0
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Димас люблю пивас02 февраля 2017, 19:54
Мужики ищут острых ощущений, бабы - мужиков!
5
1
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казанец02 февраля 2017, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Зачем ?романтики захотелось.......есть люди специально этому обученные
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у государства денег не хватает на учителе, врачей, в которых потребность ежедневная, а на спасателей, которые выезжают на работы не ежедневно тем более поскупится. А, например на лесных псрах специально обученных людей требуется в десятки раз больше, чем сейчас есть у мчс по штату. Служба мчс у нас сейчас находиться на дне: ни денег, ни людей
0
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Горожанин02 февраля 2017, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
Несколько лет тому назад,тушили ночью пожар,когда леса горели на Лагерной!
Было страшно!
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Самое важное что было страшно:-D
0
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