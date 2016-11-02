СМИ: правительство России не будет продлевать программу субсидирования ипотеки

Правительство России не будет продлевать программу субсидирования ставок по ипотеке. Об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у президента РФ Владимира Путина, передает «Интерфакс».

- С достаточно серьезной стабилизацией на финансовой рынке, при той низкой инфляции, которую мы имеем по итогам прошлого года, правительство приняло решение, что продолжать мы эту программу не будем, потому что сейчас коммерческие банки предлагают уже ипотечные ставки от 12% и ниже, а в рамках антикризисного плана мы как раз добивались, чтобы для заемщика ставка была не больше 12%, - отметил вице-премьер.

По словам Шувалова, данная программа оказалась эффективной.

- По нашим обязательствам мы пока считаем, что в целом не потратим более 17 млрд рублей, а жилья было приобретено в новостройках около 25 млн кв.м., - добавил он.

Напомним, программа ипотечного кредитования действовала до конца декабря прошлого года.