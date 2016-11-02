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СМИ: правительство России не будет продлевать программу субсидирования ипотеки

СМИ: правительство России не будет продлевать программу субсидирования ипотеки
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Фото: http://government.ru/

Правительство России не будет продлевать программу субсидирования ставок по ипотеке. Об этом заявил вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у президента РФ Владимира Путина, передает «Интерфакс».

- С достаточно серьезной стабилизацией на финансовой рынке, при той низкой инфляции, которую мы имеем по итогам прошлого года, правительство приняло решение, что продолжать мы эту программу не будем, потому что сейчас коммерческие банки предлагают уже ипотечные ставки от 12% и ниже, а в рамках антикризисного плана мы как раз добивались, чтобы для заемщика ставка была не больше 12%, - отметил вице-премьер.

По словам Шувалова, данная программа оказалась эффективной.

- По нашим обязательствам мы пока считаем, что в целом не потратим более 17 млрд рублей, а жилья было приобретено в новостройках около 25 млн кв.м., - добавил он.

Напомним, программа ипотечного кредитования действовала до конца декабря прошлого года. 

Люция Кашапова, 02.02.2017, 11:19
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин02 февраля 2017, 11:23
шувалов это вообще кадр!кичется своими богатствами никого не стесняясь!
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Горожанин02 февраля 2017, 11:30
Народ им не нужен! Их народ не избирали,поэтому им по-барабану!
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Дюма02 февраля 2017, 11:32
В правительстве наметилась тенденция резкого уменьшения бюджетных статей расхода, ситуация похожа на ситуацию в Российской империи,когда казённая буржуазия захватила власть в стране над императором, бизнесменами других конфессий, а также интеллигенцией,рабочими и крестьянами, и всё это ради колоссальных платежей, вероятно,что банк России практически уже руководит страной,а функции правительства декларативно-военные и информационные-выигрывают чиновники курирующие банковские сферы.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин02 февраля 2017, 11:42
В ответ на комментарий пользователя
В правительстве наметилась тенденция резкого уменьшения бюджетных статей расхода, ситуация похожа на ситуацию в Российской империи,когда казённая буржуазия захватила власть в стране над императором, бизнесменами других конфессий, а также интеллигенцией,рабочими и крестьянами, и всё это ради колоссальных платежей, вероятно,что банк России практически уже руководит страной,а функции правительства декларативно-военные и информационные-выигрывают чиновники курирующие банковские сферы.
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Правительство похоже на тех же Галкиных и Хазановых и практически значения революционности для каждого человека страны не имеет.
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Горожанин02 февраля 2017, 11:56
Что случилось то? Перестали платить коммерческим банкам? Может надо было тарифный закон ввести, чтоб банки не борзели, и ничего не платить, все равно лопаются.
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Горожанин02 февраля 2017, 11:59
ИБАтека это зло которое делает персону раПом.
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Горожанин02 февраля 2017, 12:01
Ты лучше собак своей женушки и жену приструни!!!
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Горожанин02 февраля 2017, 12:01
12 % да на 20 лет совсем немало получается . зарплата средняя (которая та самая ) должна быть хотя ( минимум ) равняться стоимости 1 квадратного метра жилья в городской черте и выше
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Горожанин02 февраля 2017, 12:17
Продай все шувалов и вложи в матушку русь помоги с экономикой!!!
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