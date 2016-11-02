Forbes: братья Шаймиевы вернутся в глобальный список миллиардеров

По оценке издания, в прошлом году состояние каждого из сыновей первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева оценивалось в $700 млн

Самые богатые люди Татарстана, совладельцы группы «ТАИФ» Айрат Шаймиев, Радик Шаймиев, Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов, в 2017 году могут вернуться в рейтинг миллиардеров. Об этом пишет американский Forbes.

По оценке издания, в прошлом году состояние сыновей первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева оценивалось в $700 млн, председателя совета директоров «ТАИФ» Сультеева и генерального директора «ТАИФ» Шигабутдинова — в $650 млн.

- Братьям Шаймиевым принадлежит по 19,5% акций группы, оформленной как ОАО «ТАИФ», Сультееву и Шигабутдинову — по 19,9% акций, - говорится в сообщении.

В группу «ТАИФ» входят 54 компании, основные из них - «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». При этом за последний год цена акций «Нижнекамскнефтехима» выросла в два раза, а «Казаньоргсинтеза» — на 67%.

Таким образом, из-за роста капитализации предприятий состояние братьев Шаймиевых может превысить миллиард долларов и в 2017 году они вернутся в рейтинг.

Напомним, в августе 2015 года на фоне обвала мировых фондовых рынков в Татарстане за неделю стало на 3 миллиардера меньше, в частности, миллиардерами перестали быть сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Айрат Шаймиев и Радик Шаймиев.