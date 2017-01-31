Эксперимент в метро Казани: станции начали переводить на бескассовое обслуживание

Такой эксперимент начнется с 3 февраля

В Казани вестибюль станции метро "Северный вокзал" (с выходом в город к железнодорожному вокзалу) планируется перевести на работу без кассы, такой эксперимент начнется с 3 февраля. В дальнейшем по итогам эксперимента будет принято решение о необходимости перехода на бескассовое обслуживание будет рассмотрен и на других станциях, сообщает официальный портал мэрии города.

- Для обслуживания пассажиров на станции установлено три аппарата по продаже жетонов и пополнению транспортных карт. Для получения помощи при покупке жетонов и пополнении транспортных карт пассажиры смогут обратиться к сотрудникам метро, - говорится в сообщении.

Напомним, с мая 2016 года оплатить проезд в казанском метро теперь можно банковскими картами. Данный сервис пользуется, по данным исполкома, большой популярностью у пассажиров.