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Сегодня в Казани ожидается метель и 9 градусов мороза

Сегодня в Казани ожидается метель и 9 градусов мороза
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Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня в Казани ожидается облачная погода, снег, местами метель. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный, местами порывами до 17 м/с. Максимальная температура воздуха днем 7-9 градусов мороза. На дорогах гололедица. 

Люция Кашапова, 02.02.2017, 06:15
Тэги: Погода
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