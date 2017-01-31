В Татарстане девочка нашла человеческую ступню и выложила фото в соцсетях

В Нижнекамске девочка нашла около детского сада на проспекте Мира человеческую ступню, после чего выложила фото с ней в соцсетях с вопросом, куда обращаться по данному поводу. Пост появился в одном из сообществ города сегодня в районе 15 часов.

Судя по фото, ступня находилась на улице продолжительное время. Как передает телеканал "Эфир", ступню нашли на канализационном люке. Девочка и другие дети рассказали, что в полицию они позвонили, но им не поверили, а проходившие мимо люди не хотели смотреть на находку.

Однако после появления сообщения в соцсетях сотрудники полиции, следователи СКР и судмедэксперты прибыли на место обнаружения останков, они будут отправлены на экспертизу, по завершению которой будет принято решение.