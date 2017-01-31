С сегодняшнего дня «Тимер Банк» возобновил обслуживание банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Сообщается, что в настоящее время карты обслуживаются в штатном режиме. Ими можно оплачивать покупки, в том числе в Интернете, а также снимать деньги в офисах «Тимер Банка».

- Мы приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства. Мы выбрали группу компаний «Центр Финансовых Технологий» в качестве своего нового процессингового партнера. Это группа компаний работает с 1991 года и заслужила доверие банковской системы России, - отметил председатель правления «Тимер Банка» Айрат Камалов.

Напомним, ранее сообщалось, что в середине декабря прошлого года «Тимер Банк» приостановил обслуживание банковских карт в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка.

Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.