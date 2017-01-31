В правительстве России опровергли сообщения о повышении пенсионного возраста

В правительстве опровергли сообщения о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил представитель вице-премьера России Ольги Голодец, передает РБК.

- Решение о повышении пенсионного возраста нет, - сказал представитель Ольги Голодец, курирующий соцблок.

Так, по словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, все обсуждения повышения пенсионного возраста, которые сегодня звучат в правительстве, являются проверкой общественного мнения.

- Очевидно, что решение уже принято, и это вопрос времени. Полагаю, что до 2018 года это решение принято не будет, но позже это неизбежно будет сделано, - отметил Нилов.

Напомним, сейчас мужчины могут выходить на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет.

Ранее в СМИ сообщалось, что принципиальное решение о повышении пенсионного возраста граждан уже принято и на данный момент обсуждение перешло в технологическую плоскость, то есть определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.