СМИ: в правительстве приняли окончательное решение о повышении пенсионного возраста

Сейчас определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан

В правительстве приняли решение о повышении пенсионного возраста россиян. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на близкие к Кабмину источники.

Сообщается, что сейчас на совещаниях в правительстве уже не обсуждается, повышать ли пенсионный возраст.

- Обсуждение перешло в технологическую плоскость, то есть определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан, - говорится в сообщении.

Отмечается, что объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Так, есть несколько вариантов повышения пенсионного возраста.

- Один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год. Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет, - отмечают источники.

Кроме этого, подготовлены расчеты с учетом повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, отмечает издание.

По действующему законодательству, в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.