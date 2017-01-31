В Татарстане из-за взрыва отопительного котла погиб 15-летний подросток

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Накануне в Новошешминском районе Татарстана из-за взрыва отопительного котла погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло в одном из частных домов по улице Луговой села Горшково.

По словам 53-летней хозяйки дома, взорвался котел, который отапливался дровами.

- 15-летний юноша зашел в гости к соседям и вместе с сыном хозяйки пытался разжечь металлический котел, который не топили больше суток. В какой-то момент котел взорвался, - рассказали в МЧС.

Молодой человек, который стоял рядом с котлом, скончался на месте от полученных травм.

Предварительная причина взрыва — нарушение правил пожарной безопасности. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившейся трагедии.