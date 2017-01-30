Адвокат экс-ведущего «Эфира»: «Все, кто репостил пост, тоже должны быть наказаны»

Сегодня Приволжский окружной военный суд продолжил рассмотрения дела экс-ведущего телеканала «Эфир» Рамиля Ибрагимова. Так, в ходе судебных прений адвокат подсудимого заявил, что все, кто репостил пост, тоже должны быть наказаны, передает из зала суда корреспондент ProKazan.ru.

- Все, кто перепостил пост Ибрагимова, а это тысячи человек, тоже тогда должны быть наказаны, - считает он.

Отмечается, что защита не признает события в Орландо терактом.

- Даже папа Римский выразил глубокие соболезнования, но ничего не сказал о терроризме. Ватикан не признал, а мы хотим быть выше папы Римского?, - добавил адвокат.

Так, в ходе судебного заседания прокурор попросил наказание для экс-ведущего телеканала «Эфир» Рамиля Ибрагимова в виде трех лет колонии поселения.

Отметим, что Рамиль Ибрагимов свою вину не признал, хотя сказал, что это глупый поступок и он раскаивается.

Следующее заседание состоится завтра, 1 февраля, где подсудимому будет предоставлено последнее слово.

Напомним, Рамиль Ибрагимов, возглавляющий «Союз молодых лидеров инноваций РТ», поддержал убийство 50 человек в американском городе Орландо. Скриншот с высказыванием из его Instagram и «ВКонтакте» начали массово распространять по соцсетям.

- В Орландо какой-то правильный афганский пацан застрелил в гей-клубе на х** 50 п**. Еще 53 находятся в больнице — жаль, что не сдохли. Очень надеемся, что все же подохнут. Союз молодых лидеров инноваций искренне поддерживает эту убедительную акцию, - написал Ибрагимов.