Врач, который надругался над пациенткой под Москвой, до этого работал в Татарстане

Врач-реаниматолог Подольской городской больницы №2, который подозревается в надругательстве над 43-летней пациенткой, работал в Татарстане до того, как переехал в Подмосковье, передает Первый канал.

Сообщается, что врач по фамилии Носиров устроился в подольскую больницу в мае прошлого года, а до этого работал в Татарстане.

- Мужчина женат, детей не имеет, является гражданином России, - говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого подозреваемый работал в Чистополе, Алексеевске, а также в Казани, передает «Реальное время».

Однако, как сообщает начальник управления Министерства здравоохранения Мосовской области, никаких претензий к врачу не было.

- Зарекомендовал себя достаточно опытным врачом, также не было нареканий по работе в Подольском отделении, грамотный врач с большим стажем работы реаниматологом. До сегодняшнего дня информации никакой не было негативного план, - сказал начальник управления Министерства здравоохранения Московской области Руслан Кошелев.

Напомним, происшествие произошло в ночь с 4 на 5 января текущего года. Подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния была беспомощна и не могла оказать ему сопротивления. В настоящее время врач задержан. Расследование продолжается.