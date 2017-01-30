К 2018 году в Адмиралтейской слободе построят верфь с кораблями и маяк

Портал ProKazan.ru узнал, как изменится район после масштабной реконструкции

Адмиралтейская слобода, которая в 2018 году отметит свой 300-летний юбилей, в ближайшем будущем изменится до неузнаваемости. Недавно президенту Татарстана представили мастер-план развития территории, согласно которому здесь появятся уникальные музей, высотные здания необычной формы и огромный парк, который будет опоясывать комплекс Зилантового монастыря.

Известный московский архитектор Сергей Чобан рассказал, что может появится в историческом районе города.

Новые музеи

Первый музей - "Адмиралтейская верфь" - появится в обновленной слободе уже в 2018 году. Его планируют разместить у самого начала старого русла.Это будет классическое здание адмиралтейства со шпилем, по бокам — застекленные павильоны с макетами кораблей внутри.

К слову, тема кораблестроения будет находить отражение на архитектурном облике находящихся здесь зданий. Например, концертный зал на 3 - 5 тысяч мест предлагают сделать в виде барки с деревянными ребрами сложной формы, между которыми будет матовое стекло. Возле берега построят и действующий маяк.

Казань позаимствует у Санкт-Петербурга традицию отмечать полдень артиллерийским выстрелом. Для этого в Адмиралтейской слободе на улице Боевой планируют построить специальную площадку с гаубицей.

Еще один музей - Музей воды XXI века - по плану построят на песчаном мысу. Это здание будет уникальным в архитектуре Казани, так как выглядит в виде спирали.

- Архитектурный образ этого здания призван метафорически напомнить о важности воды как ключевого ресурса, - рассказал Сергей Чобан порталу ProKazan.ru. - Различные тематические зоны будут соединены пешеходным пандусом, "закрученным" вокруг цилиндрического аквариума с панорамным лифтом внутри.

Архитектор уверен, что этот музей будет востребован публикой, об этом свидетельствует опыт построенного им в Берлине многофункционального комплекса Dom Aquaree, в состав которого включен гигантский аквариум.

- Современный и по своей форме, и по наполнению, Музей воды XXI века способен стать центром притяжения федерального значения и привлекать в регион миллионы туристов ежегодно, - объясняет Сергей Чобан. - Объект подобного уровня, безусловно, выделит Казань на карте как России, так и всего мира.

Набережная и парк возле Зилантового монастыря

После реконструкции Адмиралтейской слободы в Казани появится новая набережная. Она пройдет вдоль всего берега до Ленинской дамбы. С новой набережной можно будет подняться в большой парк, который разобьют вокруг Зилантового монастыря.

Старое русло Казанки очистят от мусора. Вдоль него появится еще одна пешеходная зона, а через само русло перекинут 7 мостов.

Жилые дома

Вдоль всего русла территорию предлагается очистить от старых строений. В том числе от русла до улицы Адмиралтейской. Здесь планируют построить жилые кварталы. Появятся они и между улицами Жуковка и Архангельская, а также вдоль улицы Клары Цеткин.

Как уверяют архитекторы, здания будут высотой до 6 этажей, поэтому их строительство будет дешевле, а значит квартиру в слободе смогут позволить себе не только толстосумы.

На песчаном мысу появятся высотные дома от 11 лр 20 этажей. Они будут оформлены в стиле хай-тек из стекла и бетона.

Транспорт

Архитекторы предложили для Адмиралтейской слободы революционные решения по реконструкции транспортной инфраструктуры. Они предлагают расширить Кировскую дамбу, а на месте пересечения с железной дорогой построить эстакаду.

Появится в слободе и новая улица: она будет идти вдоль всего железнодорожного полотна до улицы Первого Мая. На месте платформы для электричек "Адмиралтейская" появится современный железнодорожный вокзал.

Строительство займет 10 лет

Работа над мастер-планом продолжается до сих пор. Варианты мастер-плана были разработаны в довольно сжатые сроки – за 2.5 месяца. 12 декабря они были представлены президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В настоящий момент проект дорабатывается с учетом полученных замечаний и пожеланий заказчика.

- На мой взгляд, если говорить о сроках строительства, то оно может занять десять и даже более лет, - говорит Сергей Чобан.