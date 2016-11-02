«Банк Казани» потребовал признать известного певца Салавата банкротом

"Банк Казани" потребовал признать популярного певца Салавата Фатхетдинова банкротом, об этом сообщает "Татар Информ". Соответствующий иск был подан в Арбитражный суд РТ.

По данным финансового учреждения, банк действует строго в рамках закона и требует с артиста 13 млн рублей, по которым певец выступал поручителем по кредитам.

Иски к Салавату Фатхутдинову также рассматривались в Вахитовском и Ново-Савиновском районных судах, их удовлетворили осенью 2015 года. Совокупная сумма требований кредиторов к должнику по итогам удовлетворения двух гражданских исков — 21,7 млн. рублей (с учетом долга перед банком).

Заявление о признании певца банкротом поступило в Арбитражный суд 21 декабря, суд состоится 17 февраля.

Справка



Салават Фатхетдинов — певец, народный артист Татарстана, заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Башкортостан, мастер спорта международного класса по автоспорту, президент федерации гиревого спорта Республики Татарстан, директор татарстанского отделения российского детского фонда.