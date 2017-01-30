«Братья продали меня мужикам»: истории о домашнем насилии от женщин, скрывающихся в Казани

ProKazan.ru узнавал истории жертв домашнего начилия и разбирался, к чему могут привести поправки в “закон о шлепках”

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о декриминализации насилия в семье. Поправки исключают из статьи уголовную ответственность за побои, нанесенные близким родственникам в семье. Если закон будет подписан президентом Владимиром Путиным, за побои в семье можно будет отделаться лишь штрафом в размере 30-ти тысяч рублей, тогда как старая версия предусматривает уголовную ответственность сроком до 2-х лет.

Мы пообщались с жертвами семейного насилия из казанского центра помощи женщинам. Оказалось, что ни сотрудники, ни подопечные центра не верят ни в поправки, ни в старую версию этого закона.

Избивал беременную

Олеся Пышкина приехала в центр помощи женщинам из Москвы. Она сбежала от гражданского мужа, который поднимал на нее руку, когда та уже была беременна.

- В октябре месяце от него сбежала. Он бригадир, и с работы начал приходить пьяный. Постоянно кричал, постоянно был чем-то недоволен. Ребенка моего брал за шкирку, как котенка, и бросал. Я вызывала полицию, приезжал наряд, проводил беседы, а на следующий день все повторялось.

В один день к нам попросилась моя подруга, они с мужем поскандалили. Мой супруг начал на нее руки поднимать, я заступилась. Кричал, чтобы я не лезла, схватил за волосы, ударил. На тот момент я уже была беременна.

Однажды он пришел работы, и снова начал кричать. Я в это время готовила на кухне. Представьте, он выпивает стакан и тут же разбивает мне губу. А у меня нож в руке, кажется, я его даже поранила. Тут уж не выдержала, собрала ребенка, взяла документы и поехала на вокзал. Три дня я провела там, потом нашла центр и уехала в Казань. Теперь вот после рождения ребенка хочу получить материнский капитал и купить дом.

"Брат продавал меня за бутылку!"

30-летняя Нина из Бугульмы имеет проблемы с речью. Замужем она никогда не была, но с детства она была жертвой насилия в семье. Нина рассказывает, что когда ей было 6 лет, ее мать, запертая в квартире на третьем этаже, пыталась спустить маленькую Нину на простынях вниз, чтобы та сбегала за водкой. В итоге девочка упала и повредила челюсть.

- Мне дали первую группу инвалидности, - говорит Нина. - На эти деньги жили мама и два брата. Все они выпивали. Когда я стала старше, пенсии стало не хватать. Один из братьев меня постоянно избивал, ему всегда надо было денег.

Вспоминать, что с ней было, Нина без слез не может. Закрывая от горя лицо руками рассказала, что брат продавал ее деревенским мужикам ради бутылки водки. Ее насиловали, избивали и запугивали.

- Я три аборта сделала. Я даже не знала, что беременна, врачи сначала думали, что это опухоль. Потом мне сказали, что я жду ребенка. От кого? Я сама не знаю! Братья мои продавали меня мужикам за литр водки. Сколько их там было, трое, пятеро - я не знаю.

Обращаться в полицию Нина просто боялась: брат запугал ее до смерти. Боялась и мать, и даже отец. Ничего не предпринимал и второй брат, постарше. Неладное заметили соседи, они и вызвали и полицию и сотрудников соцзащиты. Правда, все, что решил суд - это лишить официального опекуна - мать, - родительских прав. Никакого наказания братьям и насильникам девушки не последовало.

Страшно, когда никому нет дела

Как будут действовать новый поправки женщинам непонятно. Работница центра Ольга Бакаева рассуждает, что и прежняя версия закона не работала, так что уж ждать от новой?

- Ну да, раньше была уголовная ответственность, но много ли людей привлекали по ней? Если два человека скандалят, независимо от родства, - это считалось домашним хулиганством. Один раз я сидела с ребенком одной из наших подопечных, пока та была на работе, а ее муж меня избил, у меня было сотрясение мозга. Я написала заявление в полицию, но участковый мне сказал, что привлечь можно только за травмы средней тяжести, когда ты уже и ходить не можешь. Вот это страшно, когда нет никакой реакции!



Да и что считать насилием? Насилие ведь может быть не только физическим, сколько моральным. Например, был случай, когда нам позвонила женщина, сказала, что они с детьми гуляют уже три часа, а муж их не пускает домой. Она попросилась к нам. Со временем на материнский капитал она приобрела себе дом. И знаете, муж пересмотрел свое отношение к ней. Если изначально свекровь с мужем ее просто выгоняли со словами “Да куда ты денешься?”, то теперь они поняли, что она-то денется, и ей есть куда пойти. Или еще один случай: муж взял и запер жену в погребе. Сколько бы она там просидела, если бы у нее не оказалось телефона в кармане?

Ольга даже предположила, что денежный штраф может начать влиять на деспотичных родственников больше, чем страх уголовной ответственности.

- Во-первых, к уголовной ответственности подход другой, а вот выписать штраф можно быстро, - рассуждает она. - Не представляю, как эта система будет работать, но вдруг с этой стороны все-таки может что-то измениться.

Мнение юриста

Юрист Ильгиз Валеев тоже не видит в поправках большой пользы.

- По-моему, существенно ситуацию в семьях этот закон не изменит - домашнее насилие редко бывает единичным случаем в семье, обычно оно носит повторяющийся характер. При этом уголовная ответственность не предусматривается только в том случае, если побои нанесены впервые, за повторные подобные действия сохраняется уголовное наказание. Кроме того, закон не отменяет уголовную ответственность за причинение вреда здоровью разных тяжестей.