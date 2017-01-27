В Челнах 3 тысячи человек устроили давку в торговом центре из-за розыгрыша призов

Одна из женщина в очереди чуть не погибла

В Набережных Челнах посетители торгового центра "Сити молл" в субботу устроили давку во время розыгрыша призов от сети магазинов косметики, видеозапись появилась в соцсетях, сообщает "Челны ЛТД".

Людям, которые придут с чеками, обещали автомобиль, смартфоны, планшеты и подарочные сертификаты. Около трех тысяч человек собрались в тесном магазине.

Очевидцы рассказали, что люди ругались, толкались, а дети плакали. Одна из женщина в очереди чуть не погибла.

- Толпа людей понеслась вверх по эскалатору и меня прижали к перилам, которые просто отвалились. Это были секунды, но я успела понять, что сейчас улечу вниз между эскалаторами на толпу людей. Спасибо тем, кто меня поймал, - рассказала Анастасия Красильникова.

В итоге автомобиль выиграла молодая пара.

Напомним, ранее ProKazan.ru писал о другом громком случае - летом во время проведения Сабантуя в Нижнекамске собравшихся на празднике решили угостить 200-килограммовым национальным лакомством – чак-чаком. Угощение вывезли в поле и начали бесплатно раздавать людям, в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, возле чак-чака началась давка. Кто-то из людей залезал на столы в надежде урвать бесплатный кусок. В результате потасовки 200-килограммовый чак-чак смели за 15 минут.