Обзор тендеров: 3D-тур по санаториям «Татнефти», однотонные гири и ужин за 750 тысяч

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

Однотонные гири

Татарстанский "Центр стандартизации, метрологии и сертификации" разместил тендер на приобретение 10 гирь на сумму 1,5 миллиона рублей. Речь идет о гирях класса точности М1 весом 1000 кг.

По условиям госконтракта гири должны быть новыми, не иметь дефектов изготовления, свободными от любых прав третьих лиц и не бывшими в эксплуатации. Отлиты они должны быть в 2017 году. При этом, если вес гири будет отличаться от требуемого больше, чем на 50 грамм, то товар не примут.

"Татнефть" устроит 3D-тур по своим 6 санаториям

Компания разместила тендер на оказание услуг по созданию 3D-туров своих санаториев-профилакториев. Речь идет о 6 санаториях, расположенных в селе Бухарай Заинского района, Елабуге, Бавлах, поселке Джалиль Сармановского района, Лениногорске и Бугульме.

3D-туры выполняются на профессиональной фототехнике с использованием специальных объективов, в результате получается сферическая панорама. Во время виртуальной прогулки можно покрутить на экране монитора мышкой, чтобы осмотреться вокруг.

На "Казанской ярмарке" поужинают на 750 тысяч рублей

ОАО «Казанская ярмарка» разместило тендер на организацию и обслуживание торжественного ужина с банкетной рассадкой на 15 января. Цена госзакупки - 750 тысяч рублей.

Торжественный ужин рассчитан на 270 человек. Причем каждый человек, если верить документам, приложенным к заказу, должен получить не менее 1,7 килограмма еды и выпить не менее 650 граммов напитков, включая крепкий и некрепкий алкоголь.

Для гостей предусмотрено богатое меню, в которое помимо холодных закусок, всевозможных салатов и национальной выпечки, войдут 2 вида супа на выбор (шурпа или уха из рыб элитных сортов), на горячее 4 блюда на выбор (стейк из телятины, люля кебаб из рубленого мяса говядины/баранины или стейк из лосося).

Особые требования предъявляются и к ресторану. Он должен быть премиум-класса. Площадь и планировка зала ресторана должны иметь возможность организации следующих зон: зона рассадки гостей, зона для организации развлекательной программы, танцев, зона общения и отдыха гостей, оборудованная диванами.