Наверх
Минниханов потребовал усилить работу по поиску виновных в ситуации с Татфондбанком
10:34, сегодня21
Рустам Минниханов улетает в Саудовскую Аравию
12:06, сегодня1
В казанском поселке Юдино появится центр лыжной подготовки
11:29, сегодня4
В Казани на двух припаркованных авто нацарапали пять символов свастики
11:23, сегодня5
ProKazan.ru побывал в казанском травмпункте, в который не страшно заходить
Обзор тендеров: 3D-тур по санаториям "Татнефти", однотонные гири и ужин за 750 тысяч
10:57, сегодня
В Казани начался суд по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек
10:50, сегодня9
СКР возбудил дело после смерти 15-летней девочки в Бугульме
08:45, сегодня8
Казанские проктологи развеивают мифы о геморрое
В надругательстве над девочкой из Украины на кладбище в Зеленодольске обвинили казанца
08:23, сегодня18
Сегодня в Казани температура воздуха опустится до -18
07:00, сегодня2
Завтра в Казани температура воздуха опустится до -18
20:17, 05.02.20173
Рубрика "Давай познакомимся" объединяет сердца!
На мосту через Каму столкнулись 14 автомобилей
19:50, 05.02.201721
Президент Татарстана провел выходной на рыбалке
19:23, 05.02.201737
В Казани Hyundai дважды столкнулся с Subaru, после чего врезался в бетонное ограждение
18:59, 05.02.20176
Совет ProKazan: как приятно провести воскресный день и опробовать настоящий стейк
«Не допустите суицида!». В Казани прошел митинг с требованием решения социальных проблем
18:33, 05.02.201721
В Казани при пожаре погибла женщина: она задохнулась на кухне
17:09, 05.02.2017
Матч против команды из 2-го дивизиона чемпионата Японии. "Рубин" обыграл "Сёнан Бельмар"
16:55, 05.02.20175
В «Светлой долине» укрепляются добрососедские отношения
«Они говорят: «Что хотим, то и делаем!». Казанцев заставляют сносить свои дома из-за трубы
16:16, 05.02.201779
В Казани водитель заснул за рулем пока стоял на светофоре
15:21, 05.02.201733
В Казани грузовая “Газель” столкнулась с иномаркой
12:38, 05.02.20171
4 месяца до лета: как привести себя в форму до открытия казанских пляжей
Третий матч на сборах. "Рубин" сыграет с японским "Сёнан Бельмаре"
10:50, 05.02.2017
В Казани появился визовый центр Испании
10:32, 05.02.20178
В РТ начнут применять новые технологии при захоронении отходов
09:51, 05.02.201736
Синоптики предсказывают сегодня ночью 30-градусный мороз в республике
17:56, 04.02.201735
Паралимпийская сборная России приняла сегодня участие в Казанском лыжном марафоне
16:46, 04.02.201725
Первое поражение в 2017 году: "Рубин" проиграл хорватскому "Осиеку"
16:06, 04.02.201713
В Татарстане запретили использовать двуглавого орла на этикетках шампанского
14:56, 04.02.201757
В Казани задержали фанатов Рубина, которых подозревали в экстремизме за пост в соцсетях
13:06, 04.02.201714
Парень из Казани спрыгнул с поезда и погиб, ударившись головой во время приземления
11:49, 04.02.201742
Рустам Минниханов покритиковал Минсвязи РТ: "Если у меня нет интернета – это катастрофа"
11:29, 04.02.201726
Как устроен "Татармультфильм": альтернативы "Симпсонам" и супергероям и проекты "Татнефти"
11:04, 04.02.20178
В Татарстане накажут руководителей ТЦ, в котором чуть не погибла женщина во время давки
10:57, 04.02.201714
В Иннополисе к ЧМ-2018 купят симки и сотовые телефоны на 4 миллиарда рублей
10:19, 04.02.201722
Первый матч второго сбора: сегодня казанский "Рубин" встретится с хорватским "Осиеком"
09:33, 04.02.20173
Врач-онколог из Казани: "Однажды пациент увидел у себя в лёгком рака с клешнями"
09:00, 04.02.20172
Сегодня в Казани ожидается небольшой снегопад и 25 градусов мороза
08:47, 04.02.20172
Пожарным Казани велено торопиться на пожар медленно
20:30, 03.02.201733
МЧС предостерегает казанцев от прогулок по льду: на Казанке появились широкие трещины
20:10, 03.02.201715
Завтра в Казани ожидается туман и 15 градусов мороза
19:01, 03.02.2017
Рустам Минниханов: «Количество происшествий по стране снижается, а в Татарстане нет»
18:05, 03.02.201724
Эпидемия краж в домах и квартирах
17:52, 03.02.201711
На вкладчиков Татфондбанка начали подавать в суд из-за дробления вкладов
17:28, 03.02.201731
В Казани будут судить парня за убийство бизнесмена, который хотел купить у него автомобиль
16:11, 03.02.201712
Прокуратура требует закрыть домашний детский сад в Казани
15:52, 03.02.201713
Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров
15:18, 03.02.20173
Прожиточный минимум в России уменьшат на 228 рублей
15:17, 03.02.201723
Казанцы выбирают свадебную видеосъемку за границей
15:11, 03.02.20174
Власти Татарстана отказались от идеи закрытия мелких пабов
14:49, 03.02.201718
МВД собирается повысить допустимую концентрацию спирта в крови водителей
14:41, 03.02.201728
СК возбудил уголовное дело на студента, устроившего танцы у Вечного огня под хит Татарки
14:10, 03.02.201728
Эколог из РТ: "Грязный снег скидывают на место обитания краснокнижных животных и растений"
13:52, 03.02.201720
Шпион в твоём городе
13:40, 03.02.20174
Последнюю станцию первой линии метро Казани собираются открыть 30 августа‍
13:31, 03.02.201742
Когда после тренировки немножечко доволен собой: фото из инстаграмов казанцев
13:30, 03.02.201720
В Казани насильника нашли по ДНК, оставленной на месте преступления 8 лет назад
13:20, 03.02.20179
В Казани у парня украли красный снегоход
12:21, 03.02.201717
Минтранс: с 2018 года запретят высаживать из автобусов детей без билета
12:04, 03.02.201728
В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли две артистки
11:43, 03.02.201741
В Казани представили новых начальников отделов полиции «Московский» и «Юдино»
11:26, 03.02.201716
В Татарстане в кабине грузовика на трассе нашли повешенным жителя Белоруссии
11:19, 03.02.201715
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Обзор тендеров: 3D-тур по санаториям «Татнефти», однотонные гири и ужин за 750 тысяч

Обзор тендеров: 3D-тур по санаториям "Татнефти", однотонные гири и ужин за 750 тысяч
16+
Фото: specserver.com, tatneft.ru, pixabay.com
Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

Однотонные гири

Татарстанский "Центр стандартизации, метрологии и сертификации" разместил тендер на приобретение 10 гирь на сумму 1,5 миллиона рублей. Речь идет о гирях класса точности М1 весом 1000 кг.

По условиям госконтракта гири должны быть новыми, не иметь дефектов изготовления, свободными от любых прав третьих лиц и не бывшими в эксплуатации. Отлиты они должны быть в 2017 году. При этом, если вес гири будет отличаться от требуемого больше, чем на 50 грамм, то товар не примут.

"Татнефть" устроит 3D-тур по своим 6 санаториям

Компания разместила тендер на оказание услуг по созданию 3D-туров своих санаториев-профилакториев. Речь идет о 6 санаториях, расположенных в селе Бухарай Заинского района, Елабуге, Бавлах, поселке Джалиль Сармановского района, Лениногорске и Бугульме.

3D-туры выполняются на профессиональной фототехнике с использованием специальных объективов, в результате получается сферическая панорама. Во время виртуальной прогулки можно покрутить на экране монитора мышкой, чтобы осмотреться вокруг. 

На "Казанской ярмарке" поужинают на 750 тысяч рублей

ОАО «Казанская ярмарка» разместило тендер на организацию и обслуживание торжественного ужина с банкетной рассадкой на 15 января. Цена госзакупки - 750 тысяч рублей.

Торжественный ужин рассчитан на 270 человек. Причем каждый человек, если верить документам, приложенным к заказу, должен получить не менее 1,7 килограмма еды и выпить не менее 650 граммов напитков, включая крепкий и некрепкий алкоголь.

Для гостей предусмотрено богатое меню, в которое помимо холодных закусок, всевозможных салатов и национальной выпечки, войдут 2 вида супа на выбор (шурпа или уха из рыб элитных сортов), на горячее 4 блюда на выбор (стейк из телятины, люля кебаб из рубленого мяса говядины/баранины или стейк из лосося).

Особые требования предъявляются и к ресторану. Он должен быть премиум-класса. Площадь и планировка зала ресторана должны иметь возможность организации следующих зон: зона рассадки гостей, зона для организации развлекательной программы, танцев, зона общения и отдыха гостей, оборудованная диванами.

Рамиль Бикмуллин, 06.02.2017, 10:57
Тэги: Тендеры
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани