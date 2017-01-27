В Казани из-за жителя Ирака экстренно приземлился Boeing из Москвы

Самолет приземлился в аэропорту в 2 часа ночи

В аэропорту Казани сегодня ночью экстренно приземлился Boeing-738, летевший из московского аэропорта Внуково в Пермь. Об этом сообщает "Интерфакс".

Лайнер из-за плохого самочувствия у одного из пассажиров - 21-летнего жителя Ирака - приземлился в Казани в 2 часа ночи, на борту самолета находились 172 пассажира и 5 членов экипажа.

Парень был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу, Boeing вылетел дальше по маршруту в 3:00.