Роспотребнадзор: из-за продукции «Челны-бройлера» произошло массовое отравление детей

В поселке Каратайка Ненецкого автономного округа причиной массового отравления учащихся пришкольного интерната школы стали замороженные куриные бедра ООО "Челны-Бройлер". Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора.

Согласно проведенному исследованию проб "Бедро замороженное на подложке", продукция не соответствовала требованиям пищевой безопасности — в пробах была обнаружена сальмонелла.

- Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим торговлю на территории Ненецкого автономного округа, предписано не допускать до реализации населению куриного субпродукта "Бедро замороженное на подложке", — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, в марте прошлого года Роспотребнадзор нашел еще нарушения у компании "Челны-бройлер". Так, в замороженной тушке цыпленка-бройлера 1-го сорта, производителем которого является ППО ООО "Челны-Бройлер" из Набережных Челнов в ходе проверки были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе staphylococcus aureus (бактерии из рода стафилококков).