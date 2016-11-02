Ко Дню влюбленных на Кремлевской набережной появится сказочный городок. Уже с 10 февраля набережная Казанки превратится в самое романтичное место в городе. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на администрацию Кремлевской набережной.

Сообщается, что на набережной появится Аллея влюбленных, Стена признаний и Дерево желаний.

- Также на набережной появятся новые световые инсталляции и необычные фотозоны, - сказала руководитель отдела маркетинга Кремлевской набережной Карина Ситдикова.

Кроме этого, в конце Аллеи появится беседка, в которой будет работать сказочный ЗАГС.

- Пары смогут заключить брак и получить свидетельство о его регистрации, а также сделать памятное фото, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЗАГС будет работать в пятницу, субботу и воскресенье с 16.00 до 22.00.