Мэрия: в Казани на месте Самосыровской свалки появится холм с зелеными насаждениями

До конца года власти города обещали облагородить многолетнее место захоронения отходов

К концу года в Казани на месте Самосыровской свалки появится холм с зелеными насаждениями. Об этом сообщил председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Гиниятуллин отметил, что идет рекультивация свалки по Мамадышскому тракту.

- В конце этого года на месте Самосыровской свалки должен появиться холм с пологими склонами, с кустарниками и деревьями, - сказал он.

Он также напомнил, что в прошлом году было завершено строительство полигона твердых коммунальных отходов «Восточный» по Мамадышскому тракту и получена лицензия на эксплуатацию полигона.

Также отмечается, что в Казани ежегодно образуется около 600 тыс. тонн отходов.

- Объем ТКО ежегодно растет на 1-3%. Площадь мусорных полигонов вокруг Казани с учетом санитарной зоны вокруг них на сегодня составляет более 900 га., - говорится в сообщении.

История вопроса

В октябре 2015 года начался первый этап по подготовке к закрытию свалки в районе села Самосырово, ответственным за это, по итогам тендера, назначена фирма ООО “РусРемСтрой".



Новости вокруг Самосыровской свалки ходят уже давно. Так, ProKazan.ru писал о том, что в Казани хотят внедрить ещё один полигон отходов по соседству с прежней свалкой.