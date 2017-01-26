В Казани поймали четырех парней, забивших до смерти битами застройщика ЖК «Генеральский»

В Казани сотрудники СОБР задержали четырех парней, которые подозреваются в том, что они битами забили 50-летнего гендиректора и владельца строительной компании "Молком" Игоря Козакова, который скончался в больнице 26 декабря прошлого года. Об этом ProKazan.ru сегодня сообщили в правоохранительных органах.

Нападение случилось вечером 5 декабря прошлого года у офиса бизнесмена на улице Гагарина, 87. Мужчину с тяжелыми травмами головы сразу же госпитализировали, 26 декабря он скончался.

- Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых - двух братьев 28 и 26 лет, и еще двух парней - 22-х и 25-и лет, все они безработные, - отметили в правоохранительных органах.

Сейчас выясняются причины преступления, предварительно, преступление случилось из-за неприязненных отношений.

Кстати



Игорь Козаков, как передает "Бизнес Online" со ссылкой на справочный сервис "Контур-Фокус", являлся единственным владельцем ООО "Молком" ("МК"), которое было создано в 2014 году, судя по всему, специально под строительство ЖК "Генеральский".



Проект предполагает возведение пяти десятиэтажных домов с подземными и надземными паркингами. Сейчас ведется строительство десятиэтажного дома на два подъезда и 78 квартир, из них непроданными остаются всего 6. Согласно декларации, строительство ЖК началось в третьем квартале 2015 года, завершить его планируется в феврале 2017 года. В ценах на второй квартал 2015 года возведение дома должно было обойтись в 196 млн. рублей.



Согласно информации на сайте, руководящий состав и сотрудники "Молкома" участвовали в строительстве дома в Деревне Универсиады, ЖК "Серебряный берег", ЖК "Каскад", ЖК "Экопарк Дубрава", жилого дома на улице Ленина и жилого дома на улице Шмидта, в Набережных Челнах возводили ЖК "Сююмбике", в поселке Чебакса строили логистический центр и мотель.