В Казани откроют новый кинотеатр, в котором смогут поместиться 800 человек

В Авиастроительном районе Казани откроют первый кинотеатр. Он разместится в ДК Ленина и будет рассчитан на 800 мест. Об этом сообщил на встрече с жителями замглавы райадминистрации Альберт Бикмуллин.

Как пишет Инказан, на реконструкцию дворца культуры выделили 350 миллионов рублей. Сейчас ведутся работы по ремонту кровли, затем начнут восстанавливать фасад. Завершить работы планируется в конце года.

Помимо кинотеатра, в ДК будет работать концертный, выставочный, спортивный и хореографический залы. А также два малых и балетный залы.

ДК был построен в 1960 году. Его площадь составляет 9,3 тысяч квадратных метров, площадь прилегающей территории — 12 тысяч.