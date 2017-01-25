СМИ: в Казани женщину не пустили на выставку из-за искусственной груди

В Казани женщину не пустили на выставку Николы Теслы, которая проходит в эти дни в столице Татарстана, из-за искусственной груди. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Сообщается, что женщину отказались подпускать к экспозиции с формулировкой «осторожно, высокое напряжение».

- У нас все связано с электричеством магнита, поэтому могут быть неприятные ощущения, - сказала администратор.

Но женщину это не остановило, и она дала понять, что дорогу к законам физики готова прокладывать грудью.

- Здесь много ограничений в условиях посещения выставки. Мне кажется, это неправильно, - уверена Надежда.

Сотрудники выставки подробно рассказали, что разряд может негативно сказаться на ее здоровье, а точнее на имплантах. Однако в какой-то момент устали спорить и предложили Надежде написать расписку, что вся ответственность лежит на ней, но та отказалась и покинула выставку.