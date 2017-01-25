В Челнах в инфекционной больнице скончался ребенок-инвалид

Сегодня около 4 часов утра в инфекционной больнице Набережных Челнов скончался 1,5-годовалый мальчик. Об этом сообщает KazanFirst.

Сообщается, что малыш поступил в больницу с симптомами гриппа.

- Он был инвалидом и занимался в местном реабилитационном центре, - говорится в сообщении.

Однако в самом реабилитационном центре отрицают, что ребенок мог подхватить грипп именно у них. Так, по словам директора центра, в последний раз, когда мальчик с мамой присутствовали на занятиях, он чувствовал себя хорошо.

- В субботу, по-моему, мама позвонила инструктору по лечебной физкультуре и сказала, что они подхватили ОРЗ. В воскресенье поднялась температура, они вызвали скорую и попали в инфекционную больницу, откуда позвонили нам и 23 января мы сняли их с питания, - сказали в реабилитационном центре.

В инфекционной больнице подтвердили, что малыш поступил с симптомами гриппа, но лабораторно подтвержденного диагноза нет.

- Диагноз не уточнен, потому что вскрытие пока еще не проводилось. У этого маленького ребенка были тяжелые сопутствующие заболевания со стороны центральной нервной системы и других органов, - прокомментировали в инфекционной больнице.