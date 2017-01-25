«Дорога смерти» в Зеленодольске: всего за неделю произошло два ДТП с погибшими

Портал ProKazan.ru пообщался с начальником ОГИБДД Зеленодольского района и узнал, почему здесь происходят аварии

Дорога "Сафоново - Помары" в Зеленодольском районе обретает дурную славу. Несмотря на то, что год только начался, здесь уже произошло два ДТП со смертельным исходом. Причем, за одну неделю января. Для сравнения: за весь прошлый год на этой дороге произошло 8 аварий, в которых погибло 6 человек.

Первое ДТП произошло 20 января. Водитель иномарки погиб после того, как на высокой скорости заехал под заднее колесо припаркованного большегруза. По предварительной версии, он заснул за рулем.

24 января водитель "Шкоды" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Рено". Водитель французской иномарке скончался от полученных травм.

- Эта дорога, соединяет Татарстан с соседней республикой Марий Эл, поэтому на ней очень оживленный транспортный поток, - рассказал "Городу" начальник ОГИБДД Рамиль Идиятуллин. - Каждый день люди едут в нашу республику на работу, а по выходным - на отдых в Казань или Свияжск.

Двухполосная дорога перегружена. К тому же на ней расположен крупный логистический центр сети супермаркетов "Магнит", поэтому постоянно ездят фуры. К тому же водители большегрузов, которые едут по федеральной трассе М-7 в Москву, прокладывают свой маршрут по этой дороге.

Сотрудники ГИБДД РТ стараются удержать ситуацию под контролем: на этой дороге ежедневно выставляются камеры фотофиксации нарушений, чтобы дисциплинировать любителей быстрой езды.

- По результатам анализа аварийности руководством ГИБДД республики принято решение об усилении контроля за дорожным движением, - продолжает Рамиль Идиятуллин. - Каждый день на этом участке дороги будет дежурить один экипаж ДПС.

Расширение дороги и увеличение полос с двух до четырех позволило бы в разы снизить аварийность на дороге "Сафоново - Помары". Яркий пример - трасса между Зеленодольском и Казанью, на которой тоже когда-то гибло очень много людей. Однако это потребует больших финансовых затрат.