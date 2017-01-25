В Казани мужчина заработал 56 тысяч рублей, отправляя жалобы в «Народный контроль»

В Казани мужчина заработал 56 тысяч рублей на жалобах на нелегальный алкоголь. Он отправил более 30 обращений в государственную информационную систему «Народный контроль». Об этом сообщили сегодня в ходе итоговой коллегии Госалкогольинспекции РТ.

Сообщается, что житель Казани стал рекордсменом среди тех, кто получил материальное вознаграждение за жалобы.

- В 2016 году поступило 625 обращений из 28 муниципальных образований. Для сравнения: в 2015 году было всего 108 обращений, - отметил глава ведомства Игорь Марченко.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов на эти цели выделил 1 млн рублей. Вознаграждение от 1 до 3 тыс рублей получает гражданин, который отправил достоверное сообщение в «Народный контроль» о продажах суррогатах объемом от 10 литров.