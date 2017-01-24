Конец неприятным запахам: экологи займутся очистными сооружениями в Кировском районе

Сегодня в Казани прошла итоговая коллегия Министерства экологии и природных ресурсов РТ с участием главы ведомства и премьер-министра РТ

В 2017 году экологи планируют начать реконструкцию биологических очистных сооружений в Кировском районе Казани для нейтрализации и устранения неприятных запахов. Об этом сегодня сообщил в ходе итоговой коллегии министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

- В текущем году планируется начать реконструкцию БОС Казани для нейтрализации и устранения неприятных запахов. Также дальнейшее усиление контроля за качеством сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, прежде всего в Волгу, Каму и Казанку, - сказал министр.

Выбросы в атмосферу снизились на 8,5 тыс тонн

Также министр отметил, что в Татарстане снижается негативное воздействие на окружающую среду. В прошлом году при росте объема ВРП выбросы в атмосферу снизились на 8,5 тыс тонн.

- Важным элементом системы экологического мониторинга являются локальные системы наблюдений, в первую очередь таких крупных промышленных объединений, как «Татнефть», «ТАНЕКО», «Нижнекамскнефтехим», - отметил министр.

Так, по словам Абдулганиева, за минувший год министерством было выявлено более 7 тысяч нарушений и взыскано административных штрафов на сумму более 143 млн рублей.

- Совместно с органами прокуратуры и МВД по РТ по фактам причинения вреда окружающей среде было возбуждено 24 уголовных дела, - сказал министр.

Отметим, что это в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.

В рамках года водоохранных зон

Кроме того, министр акцентировал свое внимание на том, что в рамках года водоохранных зон в республике были усилены надзорные мероприятия. Было выявлено 432 факта ограничения доступа граждан к водным объектам и снесено 365 незаконных построек.

- Теперь водные объекты имеют узаконенные границы, что позволяет исключить случаи их незаконного использования, - рассказал министр.

Более 2 тысяч мест несанкционированных свалок

Также министр коснулся вопроса и надзора в сфере обращения с отходами. Так, в ходе доклада было отмечено, что за минувший год было выявлено более 2 тысяч несанкционированных свалок.

- В настоящий момент 98% незаконных свалок ликвидировано. Общая сумма штрафов составила около 200 млн рублей, - сообщил Абдулганиев.

«Нужно делать то, что просят люди»

В своем выступлении премьер-министр РТ Ильдар Халиков прокомментировал озвученную статистику. Он отметил, что по поручению президента Татарстана была проведена большая работа, где конечной целью является доступность природоохранных объектов для населения.

- Нужно делать то, что просят люди, чтобы это было доступно, удобно и комфортно для людей. Гораздо важнее показывать и доказывать, сколько берегов, зон отдыха, территорий, прилегающих к водным объектам, мы сделали, - отметил Халиков.

Халиков также подчеркнул, что важно вести работу с населением.

- Взаимодействие с населением через электронные и иные площадки позволяет услышать людей, их просьбу и желание, - добавил Ильдар Халиков.