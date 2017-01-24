Музей истории прокуратуры в Казани: уголовное дело банды «Тяп-ляп» и туфельки каннибала

Корреспондент портала ProKazan.ru побывал в музее и увидел вещественные доказательства самых громких криминальных дел республики

Казалось, что обо всех музеях уже все известно. Но мы обнаружили уникальный профильный музей, который существует давно, но не так широко известен общественности.

Музей истории прокуратуры расположен на 6 этаже здания прокуратуры Республики Татарстан по адресу Кремлевской 14. Вход в музей свободный по обязательному предварительному согласованию

- Музей истории прокуратуры в Казани появился одним из первых в России, в 2000 году. На сегодняшний день ни в одном регионе нет большего по размеру: сейчас в музее более 5000 экспонатов. Все они собирались работниками прокуратуры республики совместно с сотрудниками Национального музея РТ. Ежемесячно музей посещают более 1000 человек.

Музей содержит уникальные экспонаты, связанные с работой государственных органов различных эпох, некоторые из них невозможно найти в других местах.

Музей разделен на 6 залов в зависимости от эпох. Первый посвящен становлению органов прокуратуры в Казанской губернии (1722-1861 года). 12 января 1724 года Петр I издал указ о создании органов прокуратуры, то есть в этом году был 295-летний юбилей. Прокуратура - это единственный государственный орган, который сохранился в истории со времен Петра: другие менялись.

С тех времен сохранился уникальный экспонат: зерцало - трехгранная пирамида, на которой размещались указы императора Петра I о судопроизводстве. Такие зерцала вплоть до революции размещались во всех государственных учреждениях и университетах. Например, в Казанском, в то время Императорском.

В музее большое внимание уделено людям - прокурорам республики разных лет. Здесь представлены портреты, мемориальные вещи и документы, связанные с работой выдающихся государственных деятелей. Например, в Казани начинал карьеру легендарный юрист Анатолий Федорович Кони, общественный деятель, автор многочисленных трудов по законодольству. Он занимал пост прокурора Казанского окружного суда.

В службе прокуроров республики есть одна характерная особенность: видимо, по причине тяжелой работы, должности занимались максимум на 5 лет. Исключением является легендарный казанский губернский прокурор Гавриил Солнцев, который оставался на этом посту на протяжении 20 лет.

В 1936 году царь Николай I посетил Казань, остался довольный работой Солнцева и обратился к нему с шутливыми словами: "У меня в России два Солнца: одно - на небе, другое - ты".

В музее представлен уникальный рапорт - собственноручно написанное Солнцевым письмо. Это первое в истории спецдонесение вышестоящему руководству. В нем описывается факт избиения местным дворянином крестьянки.

8 сентября 1802 года все управление судебной частью было передано Министру юстиций Российской империи, совмещавшему одновременно должность генерал-прокурора. Занял пост уроженец Казанской губернии, известный поэт Гавриил Державин.

Второй зал посвящен работе органов прокуратуры в дореволюционный период (1861-1917 годы). В разные периоды функции прокуратуры менялись. Если изначально Петром I прокуратура была создана в первую очередь для проведения общенадзорных проверок по соблюдению действующих на тот момент указов, то в период судебной реформы, в 1864 году, функции прокуратуры видоизменились: теперь прокуроры - это должностные лица при судах. Появилась новая структура, задачей прокуроров стало участие в уголовном судопроизводстве, они выступали как государственные обвинители и следили за законнностью судопроизводства, за принятием законных решений суда.

Этот уникальный экспонат нашли в Чистополе - рабочее место прокурора времен судебной реформы.

Для хранения важных документов, в командировки прокуроры выезжали с большим дорожным сейфом. Он закрывался на большой ключ и сопровождался музыкальной сигнализацией: при открытии раздавался звон.

Чтобы наглядно рассказывать о работе прокуратуры, материалы дел, вызвавших большой общественный резонанс, выделены в отдельные стенды. Например, похищение иконы Казанской Божьей Матери. Дело было раскрыто в том числе и благодаря работникам прокуратуры.

Также в музее представлена уникальная коллекция литературы разных лет. В ближайших планах заняться их оцифровкой.

Третий зал посвящен деятельности прокуратуры ТАССР в годы Советов (1917-1941 годы).

Внимание в музее уделяется и вещам: например, здесь есть уникальный экспонат - патефон. Его снимали в сериале “Черное озеро” - цикле документальных фильмов об уголовных делах, которые в те или иные годы прогремели не только в Татарстане, но и на всю страну

Другая, не менее уникальная вещь - большой альбом, в котором собраны пластинки. Это сборники речей Сталина о проекте Конституции Союза. Подобные материалы очень тяжело найти в музеях.

Больше экспонатов собрано в зале, посвященном работе прокуратура ТАССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенные время (1941-2000 годы).

Трофеи со времен Великой Отечественной войны приносили в музей сами сотрудники прокуратуры.

Среди многих других, в музее хранятся личные вещи Богомольной Зои Борисовны, первой женщины в истории прокуратуры ТАСС. Она проработала на разных должностях тяжелой прокурорской службы с 1939 по 1967 год - в нелегкое для страны послевоенное время, когда мужчин катастрофически не хватало.

Большое внимание в музее посвящено людям, посвятивших жизнь служению Закону. Почетное место занимает форменное обмундирование Валиева А.Х. с боевыми правительственными и ведомственными наградами, который он сам передал в музей.

Абдулла Ханович проработал в прокуратуре 39 лет, два года назад его, к сожалению, не стало. Он прожил 104 года, прошел всю финскую войну в должности военного прокурора, создал первую в республике организацию по защите прав жертв политических репресий и в судебном порядке восстанавливал добрые имена необоснованно обвиненных.

Деятельность музея по созданию фондов оценена многими известными людьми. Например, в музее хранится автограф дочери Мусы Джалиля.

Среди почетных посетителей музея истории прокуратуры - Генеральный прокурор России Юрий Чайка и все его заместители, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, делегации прокуроров из других регионов и стран, сотрудники других государственных органов. Впечатления от посещения музея они оставляют в книге отзывов.

В музее прокуратуры хранятся оригиналы материалов громких дел. Например, организованной преступной группировки "Тяп-ляп", которая в 70-е годы прошлого века организовывала массовые драки в Казани. Как считают специалисты, именно с этой банды берет начало явление, получившее название "казанский феномен".

На отдельном стенде представлены вещественные доказательства, например: кулацкий обрез 1930-х годов, по делу о покушении на жизнь партийных лидеров, орудие убийства милиционера Царькова на Арском кладбище в 1983 году и самодельное орудие 1970-х годов.

Наглядное пособие для начинающих сотрудников - стенд, посвященной криминалистической экспертизе. Здесь рассказывается о становлении науки и есть экспонат, который может шокировать не подготовленных: эмбрион ребенка. Вещественное доказательство проходило по делу об аборте более 30 лет назад.

Отдельный стенд занимают материалы уголовного дела, потрясшего весь Советский Союз. Сторож садоводческого товарищества Алексей Суклетин в период с 1980 по 1985 годы убил 8 молодых девушек и детей. Но это только доказанные факты - следствие считает, что жертв было не менее 30.

Страшен не сам факт этих ужасных преступлений, а подробности: серийный убийца действовал вместе со своей сожительницей, а мясо жертв употреблял в пищу. Суклетина приговорили к исключительной мере наказания и 29 июля 1987 года приговор был приведен в исполнение. Перед казнью зеленодольский людоед слепил из хлеба женские туфельки и передал их в дар следователю прокуроры с фотографией, которую сопроводил надписью “Надеюсь, что от последнего людоеда Татарстана”.

В музее представлены и инструменты, призванные помочь работникам прокуратуры. Например, ручная видеокамера: первое в истории звукозаписывающее устройство. Такие использовались на допросах. В частности, и на допросах в 1960-х годах вратаря "Рубина" Тишкина об убийстве сожительницы. Это дело было раскрыто только спустя 6 лет благодаря сотруднику прокуратуры - старшему следователю прокуратуры ТАССР Николаю Бачковскому.

Музей несет и образовательную функцию патриотического воспитания. Все молодые сотрудники, как только они поступают на службу, приходят в музей на экскурсию, чтобы ознакомиться с историей прокуратуры, проникнуться духом, узнать как работали люди и какая большая ответственность лежала на их плечах.

В отдельном зале проводится аттестации молодых сотрудников. Здесь размещены государственные символы и в присутствии ветеранов молодые сотрудники принимают присягу. Именно здесь они становятся настоящими прокурорскими работниками.

В последнем зале скромно расположились фотографии о жизни сотрудников прокуратуры. Оказывается, все работники, кроме серьезной государственной службы - разносторонние личности. Например, участвуют в конкурсе художественного творчества работников прокуратуры “Красная ромашка” и даже существует единственный ансамбль прокуратуры Татарстана “Законность”.

Другая сторона жизни работников - шевство над Нурлатским детским домом. Не забыт и спорт: в прокуратуре создана своя футбольная и хоккейная команда. Представители прокуратуры республики выступают на соревнованиях в составе волейбольной сборной “Приволжанка”, одними из первых сдали нормативы ГТО, активно принимают участие в акциях, например, “Лыжня России”, “Кросс наций”, существует даже спартакиада работников органов прокуратуры Татарстана.

На данный момент работа над обновлением фондов музея продолжается. Уже составлен тур с оцифрованными данными на сайтах виртуального музея Великой Отечественно войны.

Музей истории прокуратуры

Кремлевская 14, 291-18-70.

Режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00.

Вход свободный, по обязательному предварительному согласованию.

Максимальное количество экскурсионной группы - 20 человек.