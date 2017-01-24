Музей истории прокуратуры в Казани: уголовное дело банды «Тяп-ляп» и туфельки каннибала

Казалось, что обо всех музеях уже все известно. Но мы обнаружили уникальный профильный музей, который существует давно, но не так широко известен общественности.
Музей истории прокуратуры расположен на 6 этаже здания прокуратуры Республики Татарстан по адресу Кремлевской 14. Вход в музей свободный по обязательному предварительному согласованию
- Музей истории прокуратуры в Казани появился одним из первых в России, в 2000 году. На сегодняшний день ни в одном регионе нет большего по размеру: сейчас в музее более 5000 экспонатов. Все они собирались работниками прокуратуры республики совместно с сотрудниками Национального музея РТ. Ежемесячно музей посещают более 1000 человек.
Музей содержит уникальные экспонаты, связанные с работой государственных органов различных эпох, некоторые из них невозможно найти в других местах.
Музей разделен на 6 залов в зависимости от эпох. Первый посвящен становлению органов прокуратуры в Казанской губернии (1722-1861 года). 12 января 1724 года Петр I издал указ о создании органов прокуратуры, то есть в этом году был 295-летний юбилей. Прокуратура - это единственный государственный орган, который сохранился в истории со времен Петра: другие менялись.
С тех времен сохранился уникальный экспонат: зерцало - трехгранная пирамида, на которой размещались указы императора Петра I о судопроизводстве. Такие зерцала вплоть до революции размещались во всех государственных учреждениях и университетах. Например, в Казанском, в то время Императорском.
В музее большое внимание уделено людям - прокурорам республики разных лет. Здесь представлены портреты, мемориальные вещи и документы, связанные с работой выдающихся государственных деятелей. Например, в Казани начинал карьеру легендарный юрист Анатолий Федорович Кони, общественный деятель, автор многочисленных трудов по законодольству. Он занимал пост прокурора Казанского окружного суда.
В службе прокуроров республики есть одна характерная особенность: видимо, по причине тяжелой работы, должности занимались максимум на 5 лет. Исключением является легендарный казанский губернский прокурор Гавриил Солнцев, который оставался на этом посту на протяжении 20 лет.
В 1936 году царь Николай I посетил Казань, остался довольный работой Солнцева и обратился к нему с шутливыми словами: "У меня в России два Солнца: одно - на небе, другое - ты".
В музее представлен уникальный рапорт - собственноручно написанное Солнцевым письмо. Это первое в истории спецдонесение вышестоящему руководству. В нем описывается факт избиения местным дворянином крестьянки.
8 сентября 1802 года все управление судебной частью было передано Министру юстиций Российской империи, совмещавшему одновременно должность генерал-прокурора. Занял пост уроженец Казанской губернии, известный поэт Гавриил Державин.
Этот уникальный экспонат нашли в Чистополе - рабочее место прокурора времен судебной реформы.
Для хранения важных документов, в командировки прокуроры выезжали с большим дорожным сейфом. Он закрывался на большой ключ и сопровождался музыкальной сигнализацией: при открытии раздавался звон.
Чтобы наглядно рассказывать о работе прокуратуры, материалы дел, вызвавших большой общественный резонанс, выделены в отдельные стенды. Например, похищение иконы Казанской Божьей Матери. Дело было раскрыто в том числе и благодаря работникам прокуратуры.
Также в музее представлена уникальная коллекция литературы разных лет. В ближайших планах заняться их оцифровкой.
Третий зал посвящен деятельности прокуратуры ТАССР в годы Советов (1917-1941 годы).
Внимание в музее уделяется и вещам: например, здесь есть уникальный экспонат - патефон. Его снимали в сериале “Черное озеро” - цикле документальных фильмов об уголовных делах, которые в те или иные годы прогремели не только в Татарстане, но и на всю страну
Другая, не менее уникальная вещь - большой альбом, в котором собраны пластинки. Это сборники речей Сталина о проекте Конституции Союза. Подобные материалы очень тяжело найти в музеях.
Больше экспонатов собрано в зале, посвященном работе прокуратура ТАССР в годы Великой Отечественной войны и послевоенные время (1941-2000 годы).
Трофеи со времен Великой Отечественной войны приносили в музей сами сотрудники прокуратуры.
Большое внимание в музее посвящено людям, посвятивших жизнь служению Закону. Почетное место занимает форменное обмундирование Валиева А.Х. с боевыми правительственными и ведомственными наградами, который он сам передал в музей.
Абдулла Ханович проработал в прокуратуре 39 лет, два года назад его, к сожалению, не стало. Он прожил 104 года, прошел всю финскую войну в должности военного прокурора, создал первую в республике организацию по защите прав жертв политических репресий и в судебном порядке восстанавливал добрые имена необоснованно обвиненных.
Деятельность музея по созданию фондов оценена многими известными людьми. Например, в музее хранится автограф дочери Мусы Джалиля.
Среди почетных посетителей музея истории прокуратуры - Генеральный прокурор России Юрий Чайка и все его заместители, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, делегации прокуроров из других регионов и стран, сотрудники других государственных органов. Впечатления от посещения музея они оставляют в книге отзывов.
В музее прокуратуры хранятся оригиналы материалов громких дел. Например, организованной преступной группировки "Тяп-ляп", которая в 70-е годы прошлого века организовывала массовые драки в Казани. Как считают специалисты, именно с этой банды берет начало явление, получившее название "казанский феномен".
На отдельном стенде представлены вещественные доказательства, например: кулацкий обрез 1930-х годов, по делу о покушении на жизнь партийных лидеров, орудие убийства милиционера Царькова на Арском кладбище в 1983 году и самодельное орудие 1970-х годов.
Наглядное пособие для начинающих сотрудников - стенд, посвященной криминалистической экспертизе. Здесь рассказывается о становлении науки и есть экспонат, который может шокировать не подготовленных: эмбрион ребенка. Вещественное доказательство проходило по делу об аборте более 30 лет назад.
Отдельный стенд занимают материалы уголовного дела, потрясшего весь Советский Союз. Сторож садоводческого товарищества Алексей Суклетин в период с 1980 по 1985 годы убил 8 молодых девушек и детей. Но это только доказанные факты - следствие считает, что жертв было не менее 30.
Страшен не сам факт этих ужасных преступлений, а подробности: серийный убийца действовал вместе со своей сожительницей, а мясо жертв употреблял в пищу. Суклетина приговорили к исключительной мере наказания и 29 июля 1987 года приговор был приведен в исполнение. Перед казнью зеленодольский людоед слепил из хлеба женские туфельки и передал их в дар следователю прокуроры с фотографией, которую сопроводил надписью “Надеюсь, что от последнего людоеда Татарстана”.
В музее представлены и инструменты, призванные помочь работникам прокуратуры. Например, ручная видеокамера: первое в истории звукозаписывающее устройство. Такие использовались на допросах. В частности, и на допросах в 1960-х годах вратаря "Рубина" Тишкина об убийстве сожительницы. Это дело было раскрыто только спустя 6 лет благодаря сотруднику прокуратуры - старшему следователю прокуратуры ТАССР Николаю Бачковскому.
Музей несет и образовательную функцию патриотического воспитания. Все молодые сотрудники, как только они поступают на службу, приходят в музей на экскурсию, чтобы ознакомиться с историей прокуратуры, проникнуться духом, узнать как работали люди и какая большая ответственность лежала на их плечах.
В отдельном зале проводится аттестации молодых сотрудников. Здесь размещены государственные символы и в присутствии ветеранов молодые сотрудники принимают присягу. Именно здесь они становятся настоящими прокурорскими работниками.
В последнем зале скромно расположились фотографии о жизни сотрудников прокуратуры. Оказывается, все работники, кроме серьезной государственной службы - разносторонние личности. Например, участвуют в конкурсе художественного творчества работников прокуратуры “Красная ромашка” и даже существует единственный ансамбль прокуратуры Татарстана “Законность”.
Музей истории прокуратуры