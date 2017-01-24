В Казани судья ушла в отставку после жалобы на ее хамское поведение

Ранее в Интернете появилось видео, как в ходе судебного заседания Солдатова обращается на повышенных тонах к представителям истца

В Казани судья Кировского районного суда Казани Любовь Солдатова ушла в отставку, это произошло после того, как на нее была подана жалоба на хамское поведение. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Ранее в Интернете появилось видео, как в ходе судебного заседания Солдатова обращается на повышенных тонах к представителям истца. По данным авторов видео, заседание состоялось 1 ноября 2016 года.

В описании к видео сообщается, что после этого заседания в квалификационную коллегию судей была подана жалоба на Солдатову.

- Полномочия судьи Кировского района г. Казани Солдатовой Любови Алексеевны прекращены в соответствие c подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ от 26.06.1992 г. №3132'' О статусе судей в РФ'' , по собственному желанию в связи с уходом в отставку 31 декабря 2016, - говорится в ответе председателя коллегии Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова.

Любовь Солдатова была председателем Кировского районного суда Казани с 1990 по 2014 гг., затем она перешла на должность федерального судьи в том же райсуде.

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Отметим, что сын Солдатовой - судья Эдуард Солдатов - 6 июня 2010 года на проспекте Ямашева сбил насмерть 23-летнего парня, который получил многочисленные травмы и скончался. Свою вину Солдатов признал полностью. Судье грозило до 7 лет лишения свободы, так как он, управляя автомобилем, значительно превысил скорость и находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге дело закончилось примерением сторон - судья выплатил родителям погибшего парня 1,5 млн рублей. Водительских прав, при этом, он лишен не был.