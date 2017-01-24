В Казани начали судить скотника, который сжег свою подругу заживо

Накануне в Верховном суде РТ стартовал судебный процесс по делу 42-летнего Юрия Томкова из Тетюшского района Татарстана, который заживо сжег свою подругу. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

По данным следствия, происшествие произошло 17 мая прошлого года в селе Алекина.

- В частном доме 48-летняя Елена Кудряшова проживала с 42-летним Юрием Томковым, ранее неоднократно судимым. В тот день мужчина был нетрезв и между сожителями разыгрался скандал. В порыве гнева Томков схватил бутылку с горючим, плеснул на женщину и поджег, - говорится в сообщении.

Однако сам Томков утверждает, что хотел лишь припугнуть подругу, но нечаянно облил ее, а рядом стояла работающая газовая плита.

- На женщине сразу вспыхнули одежда и волосы. С сильнейшими ожогами ее доставили в больницу, но спасти ее не удалось. 28 августа прошлого года она скончалась, - рассказали следователи.

Поскольку обвинение настаивает на квалификации содеянного Томковым как убийства, совершенного с особой жестокостью, подсудимому может грозить длительный срок вплоть до пожизненного.

Сообщается, что Томков работал скотником на местной ферме, где его охарактеризовали как ответственного сотрудника.