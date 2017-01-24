В Казани спецслужбы предотвратили подготовку теракта на Казанском авиазаводе

Сегодня в ходе ежегодной коллегии МВД по РТ глава ведомства Артем Хохорин рассказал, что в прошлом году правоохранительными органами была предотвращена подготовка теракта на Казанском авиационном заводе.

- Была пресечена деятельность группы, целью которой было проведение серии терактов на территории республики, главным объектом которого являлся Казанский авиационный завод, - отметил в своем докладе Артем Хохорин.

Так, по словам министра, в рамках расследования этого дела был арестован предполагаемый лидер преступной группировки — житель Казани.

Кроме этого, было возбуждено 26 уголовных дел в отношении лиц, которые принимали участие в террористической деятельности на территории Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерство внутренних дел по РТ поступило 150 заявлений от пострадавших вкладчиков Татфондбанка. В настоящее время все они находятся на рассмотрении ведомства.