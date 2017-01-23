В Казани начали высаживать деревья с браслетами

В Кировском и Московском районах Казани начали высаживать деревья и кустарники с индивидуальными браслетами, каждому из которых присвоен личный номер. Об этом сообщил глава районов Сергей Миронов, передает пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что это позволяет контролировать процесс озеленения районов.

- Кроме этого, это дает возможность более детально анализировать «зеленый каркас» районов, представленность разных пород, возрастной состав деревьев, - отметил Сергей Миронов.

Глава районов также отметил, что уже начаты работы по восстановлению системы озера Лебяжье, а также проводилась экологическая реабилитация Адмиралтейского пруда на сумму 38,2 миллиона рублей.

Отмечается, что за 2016 год в Кировском и Московском районах Казани было высажено 1673 дерева и 2439 кустарников.